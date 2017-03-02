Объединенные территориальные громады (ОТГ) сел и поселков теперь могут присоединяться к Мариуполю без проведения выборов – таковы нововведения закона №4774 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно добровольного присоединения территориальных громад.

Данные изменения в законодательной базе позволяют продвинуться в вопросе реализации административной реформы, так как в некоторых населенных пунктах сейчас не представляется возможным проводить выборы из-за вооруженного конфликта на востоке страны.

«Для нас это важная поправка – Мариуполь сможет стать объединенной территориальной громадой без проведения выборов, как и все остальные города Украины с населением свыше 200 тыс. человек», – прокомментировал необходимость внесения изменений в законодательство секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма.

Планируется, что после образования Мариупольского района в его состав войдут Сартанская, Мангушская и Никольская объединенные территориальные громады.

В состав Сартанской ОТГ должны войти Сартанский, Талаковский, Павлопольский, Лебединский, Чермалыкский, Коминтерновский и Широкинский советы, уже пройдено восемь этапов из десяти. Но действующая нормативная база создала ряд управленческих проб­лем. Поэтому власти Мариуполя инициируют внесение ряда поправок в действующее законодательство.