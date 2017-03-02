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Вторник, 7 марта 2017 года, № 24


Инвестиции в жизнь, или Хирургия по последнему слову техники

Фото Евгения Носенко: Все для людей. Новое медоборудование на страже жизни и здоровья горожан.

Больнице №9 более 100 лет, и ее специалисты всегда приходили на помощь своим пациентам.

Экскурсию по отремонтированному хирургическому отделению горбольницы №9 мэр Мариуполя Вадим Бойченко и гендиректора меткомбинатов имени Ильича и «Азовсталь» Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили начали с больничного холла. Он выложен особенным кафелем с картинами – эту плитку в 1978 году отделению подарил благодарный пациент, и это то немногое, что осталось без изменений в горбольнице после масштабного ремонта.

Главврач Александр Железняк с удовольствием показал гостям новинки. Благодаря средствам из местного бюджета и помощи Фонда развития Мариуполя, который объединил усилия градообразующих предприятий, в больнице

заменили отопление, установили систему кондиционирования. Были полностью отремонтированы три операционные, в них появилось передовое оборудование.

Один только операционный стол стоит 600 тыс. грн, а аналогов электрическому скальпелю (он позволяет проводить операции бескровно и значительно ускоряет выздоровление пациентов) нет во всей Донецкой области.

Кроме того, в отделение приобрели современный кислородный концентратор и анестезиологическое оборудование. «Мы хотим поднять медицину на существенно новый уровень, а изменения в больнице №9 лишь один из немногих шагов в этом направлении», – подчеркнул Вадим Бойченко.

Бюджет на обновление медицинской сферы Мариуполя в 2017 году составит более 150 млн гривен, и это не учитывая возможности дополнительного финансирования по различным грантам и программам.

«Раньше мы выполняли фактически роль спасателей: ремонтировали и помогали больницам по просьбам их руководителей. На сегодняшний день в Мари­уполе выработана стратегия и спецпрограмма, которая уже дает результат, с ней легко работать, и эффект поразительный. Нам проще планировать свои действия и бюджет, а выигрывают от этого в конечном счете горожане», – отметил Энвер Цкитишвили.

Поддержал коллегу и Юрий Зинченко, который как руководитель социально ответственного предприятия душой болеет за городскую медицину. «Всегда участвуем в подобных проектах, с удовольствием откликнулись и в этот раз на призыв местной власти принять участие в ремонте горбольницы №9. По моему мнению, нынешнее состояние операционных – это тот уровень, к которому мы должны стремиться привести все медицинские учреждения города. И такие планы есть, мы будем последовательно воплощать их в жизнь и делать все, чтобы улучшить медобслуживание в Мариуполе», – подчеркнул генеральный директор меткомбината имени Ильича.

Владимир Щербаков  


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