Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 6 марта 2017 года, Понедельник
С Международным женским днем!
Быть чуткой к людям
Игорь Брискин: «Еще в детстве полюбил футбол со страшной силой»
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / С Международным женским днем!

Вторник, 7 марта 2017 года, № 24


С Международным женским днем!

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Все самое дорогое в нашей жизни связано с вами — тепло семейного очага, детский смех, любовь и домашний уют. Благодаря вам этот мир становится ярче и добрее, а наша жизнь наполнена заботой и вниманием. Вы вдохновляете нас, мужчин, на достойные поступки и высокие достижения. Гармонично сочетаете свою профессиональную деятельность с реалиями повседневной жизни. И что особенно приятно, работаете не просто как коллеги, а как умные, талантливые профессионалы, готовые разделить сегодня с нами не только успех, но и возникающие трудности.

Мы гордимся, любим и уважаем вас, дорогие наши женщины! Благодарим вас за поддержку и преданность, преклоняемся перед вашей мудростью и безграничным терпением.

Пусть там, где вы появляетесь, расцветают цветы и слышатся комплименты. Пусть осуществляются все ваши мечты, наступит долгожданный мир и благополучие. Пусть в душе всегда царит весна. Счастья вам, милые дамы, здоровья, молодости и вечной красоты!

Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя

Очаровательные наши женщины!

Весна, как любимая женщина, входит в нашу жизнь и вдохновляет. Так и вы наполняете мир ярким светом, жизнью и любовью.

Поздравляю с праздником красоты и женственности.

Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, дни будут светлыми,  безоблачными и наполненными позитивом.

Желаю, чтобы вы постоянно чувствовали себя любимыми, счастливыми и нужными.

Пусть в вашей жизни

всегда, а не только в этот день будет много так любимых вами цветов, подарков, приятных сюрпризов, комплиментов и внимания.

Юрий Зинченко, генеральный директор меткомбината имени Ильича

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с чудесным праздником красоты, очарования

и весеннего вдохновения.

От всей души желаю постоянного ощущения счастья, волшебных чувств любви и нежности.

Желаю вдохновенной работы, тепла и благополучия в семье, радостного настроения каждый день! Будьте счастливы и любимы, живите в мире и согласии!

Энвер Цкитишвили, генеральный директор меткомбината «Азовсталь»

Непревзойденные наши женщины!

От всей души поздравляю вас с 8 Марта – праздником любви, красоты, гармонии чувств и поступков, душевной щедрости, так полно и многогранно олицетворяемых драгоценным созданием природы – Женщиной!

Женщина – это всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, тепла и уюта, источник вдохновения.

Благодаря женщинам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются  подвиги, продолжается жизнь на земле. Вы вдохновляете нас творить и делать открытия, идти вперед и добиваться успеха.

Пусть в этот  замечательный весенний праздник все ваши мечты непременно сбываются. Пусть радостью будут наполнены ваши сердца, счастьем светятся глаза и улыбки как можно чаще появляются на лицах.

И пусть ничто и никогда не изменит вашего великого предназначения – быть Женщиной.

Мира, добра, благополучия и удачи! С праздником!

Сергей Матвиенков, народный депутат Украины

Милые, дорогие, прекрасные женщины!

Сердечно поздравляю вас с праздником весны – днем 8 Марта!

Весна – это время пробуждения природы, дающее надежду на лучшее. И хорошо, что эта прекрасная пора начинается с праздника, посвященного вам, дорогие мамы и бабушки, жены и дочери, подруги и коллеги!

Весна в этот день дарит радость, тепло, и кажется, что солнце самое яркое и небо самое чистое, а душа согрета вашими нежными взглядами и трогательными улыбками. Пусть тепло весны, внимание родных и друзей прибавят вам уверенности в будущем! Пусть ваши хрупкие женские плечи в повседневных заботах о доме и семье всегда оберегают настоящие мужчины!

Спасибо вам за доброту,  мудрость и терпение, любовь и нежность!

Желаю вам цветов и улыбок, крепкого здоровья, огромной любви и мирного неба!

Мы любим и ценим вас! С праздником!

Алексей Белый, народный депутат Украины

  


Другие новости выпуска № 24 от 7 марта 2017 года
  • Праздник весны и очарования /
  • С Международным женским днем! /
  • Мариуполь расцветает /
  • Инвестиции в жизнь, или Хирургия по последнему слову техники /
  • Город нарастит территорию /
  • Пряничный Мариуполь /
  • Откупиться субсидией и забыть? /
  • «Золотые» ассенизаторы /

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Праздник весны и очарования
    Завтра дамы будут принимать поздравления с 8 Марта, в субботу ильичевцы выбирали самых красивых, умных и обаятельных Подробнее...


    Сезон ремонта дорог открыт
    Первым делом «Мариупольавтодор» приведет в порядок городские автомагистрали Подробнее...


    Как развязать «мусорный» узел
    Стоит ли Мариуполю повторять печальный опыт Львова? Справиться с проблемой сбора и утилизации можно только на государственном уровне, и оттягивать решение вопроса времени уже нет Подробнее...


    Старые оглобли по новой цене
    Стоимость проезда растет быстрее, чем качество услуг: нужны компромиссные решения, уверены горожане Подробнее...


    Энергетический голод – результат блокады
    Из-за дефицита антрацитного угля останавливаются крупные промпредприятия Украины Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования