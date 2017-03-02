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Вторник, 7 марта 2017 года, № 24
С Международным женским днем!
Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Все самое дорогое в нашей жизни связано с вами — тепло семейного очага, детский смех, любовь и домашний уют. Благодаря вам этот мир становится ярче и добрее, а наша жизнь наполнена заботой и вниманием. Вы вдохновляете нас, мужчин, на достойные поступки и высокие достижения. Гармонично сочетаете свою профессиональную деятельность с реалиями повседневной жизни. И что особенно приятно, работаете не просто как коллеги, а как умные, талантливые профессионалы, готовые разделить сегодня с нами не только успех, но и возникающие трудности.
Мы гордимся, любим и уважаем вас, дорогие наши женщины! Благодарим вас за поддержку и преданность, преклоняемся перед вашей мудростью и безграничным терпением.
Пусть там, где вы появляетесь, расцветают цветы и слышатся комплименты. Пусть осуществляются все ваши мечты, наступит долгожданный мир и благополучие. Пусть в душе всегда царит весна. Счастья вам, милые дамы, здоровья, молодости и вечной красоты!
Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя
Очаровательные наши женщины!
Весна, как любимая женщина, входит в нашу жизнь и вдохновляет. Так и вы наполняете мир ярким светом, жизнью и любовью.
Поздравляю с праздником красоты и женственности.
Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, дни будут светлыми, безоблачными и наполненными позитивом.
Желаю, чтобы вы постоянно чувствовали себя любимыми, счастливыми и нужными.
Пусть в вашей жизни
всегда, а не только в этот день будет много так любимых вами цветов, подарков, приятных сюрпризов, комплиментов и внимания.
Юрий Зинченко, генеральный директор меткомбината имени Ильича
Дорогие женщины!
Поздравляю вас с чудесным праздником красоты, очарования
и весеннего вдохновения.
От всей души желаю постоянного ощущения счастья, волшебных чувств любви и нежности.
Желаю вдохновенной работы, тепла и благополучия в семье, радостного настроения каждый день! Будьте счастливы и любимы, живите в мире и согласии!
Энвер Цкитишвили, генеральный директор меткомбината «Азовсталь»
Непревзойденные наши женщины!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта – праздником любви, красоты, гармонии чувств и поступков, душевной щедрости, так полно и многогранно олицетворяемых драгоценным созданием природы – Женщиной!
Женщина – это всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, тепла и уюта, источник вдохновения.
Благодаря женщинам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле. Вы вдохновляете нас творить и делать открытия, идти вперед и добиваться успеха.
Пусть в этот замечательный весенний праздник все ваши мечты непременно сбываются. Пусть радостью будут наполнены ваши сердца, счастьем светятся глаза и улыбки как можно чаще появляются на лицах.
И пусть ничто и никогда не изменит вашего великого предназначения – быть Женщиной.
Мира, добра, благополучия и удачи! С праздником!
Сергей Матвиенков, народный депутат Украины
Милые, дорогие, прекрасные женщины!
Сердечно поздравляю вас с праздником весны – днем 8 Марта!
Весна – это время пробуждения природы, дающее надежду на лучшее. И хорошо, что эта прекрасная пора начинается с праздника, посвященного вам, дорогие мамы и бабушки, жены и дочери, подруги и коллеги!
Весна в этот день дарит радость, тепло, и кажется, что солнце самое яркое и небо самое чистое, а душа согрета вашими нежными взглядами и трогательными улыбками. Пусть тепло весны, внимание родных и друзей прибавят вам уверенности в будущем! Пусть ваши хрупкие женские плечи в повседневных заботах о доме и семье всегда оберегают настоящие мужчины!
Спасибо вам за доброту, мудрость и терпение, любовь и нежность!
Желаю вам цветов и улыбок, крепкого здоровья, огромной любви и мирного неба!
Мы любим и ценим вас! С праздником!
Алексей Белый, народный депутат Украины