Вторник, 7 марта 2017 года, № 24

С Международным женским днем! Милые женщины! От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта! Все самое дорогое в нашей жизни связано с вами — тепло семейного очага, детский смех, любовь и домашний уют. Благодаря вам этот мир становится ярче и добрее, а наша жизнь наполнена заботой и вниманием. Вы вдохновляете нас, мужчин, на достойные поступки и высокие достижения. Гармонично сочетаете свою профессиональную деятельность с реалиями повседневной жизни. И что особенно приятно, работаете не просто как коллеги, а как умные, талантливые профессионалы, готовые разделить сегодня с нами не только успех, но и возникающие трудности. Мы гордимся, любим и уважаем вас, дорогие наши женщины! Благодарим вас за поддержку и преданность, преклоняемся перед вашей мудростью и безграничным терпением. Пусть там, где вы появляетесь, расцветают цветы и слышатся комплименты. Пусть осуществляются все ваши мечты, наступит долгожданный мир и благополучие. Пусть в душе всегда царит весна. Счастья вам, милые дамы, здоровья, молодости и вечной красоты! Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя Очаровательные наши женщины! Весна, как любимая женщина, входит в нашу жизнь и вдохновляет. Так и вы наполняете мир ярким светом, жизнью и любовью. Поздравляю с праздником красоты и женственности. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, дни будут светлыми, безоблачными и наполненными позитивом. Желаю, чтобы вы постоянно чувствовали себя любимыми, счастливыми и нужными. Пусть в вашей жизни всегда, а не только в этот день будет много так любимых вами цветов, подарков, приятных сюрпризов, комплиментов и внимания. Юрий Зинченко, генеральный директор меткомбината имени Ильича Дорогие женщины! Поздравляю вас с чудесным праздником красоты, очарования и весеннего вдохновения. От всей души желаю постоянного ощущения счастья, волшебных чувств любви и нежности. Желаю вдохновенной работы, тепла и благополучия в семье, радостного настроения каждый день! Будьте счастливы и любимы, живите в мире и согласии! Энвер Цкитишвили, генеральный директор меткомбината «Азовсталь» Непревзойденные наши женщины! От всей души поздравляю вас с 8 Марта – праздником любви, красоты, гармонии чувств и поступков, душевной щедрости, так полно и многогранно олицетворяемых драгоценным созданием природы – Женщиной! Женщина – это всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, тепла и уюта, источник вдохновения. Благодаря женщинам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле. Вы вдохновляете нас творить и делать открытия, идти вперед и добиваться успеха. Пусть в этот замечательный весенний праздник все ваши мечты непременно сбываются. Пусть радостью будут наполнены ваши сердца, счастьем светятся глаза и улыбки как можно чаще появляются на лицах. И пусть ничто и никогда не изменит вашего великого предназначения – быть Женщиной. Мира, добра, благополучия и удачи! С праздником! Сергей Матвиенков, народный депутат Украины Милые, дорогие, прекрасные женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником весны – днем 8 Марта! Весна – это время пробуждения природы, дающее надежду на лучшее. И хорошо, что эта прекрасная пора начинается с праздника, посвященного вам, дорогие мамы и бабушки, жены и дочери, подруги и коллеги! Весна в этот день дарит радость, тепло, и кажется, что солнце самое яркое и небо самое чистое, а душа согрета вашими нежными взглядами и трогательными улыбками. Пусть тепло весны, внимание родных и друзей прибавят вам уверенности в будущем! Пусть ваши хрупкие женские плечи в повседневных заботах о доме и семье всегда оберегают настоящие мужчины! Спасибо вам за доброту, мудрость и терпение, любовь и нежность! Желаю вам цветов и улыбок, крепкого здоровья, огромной любви и мирного неба! Мы любим и ценим вас! С праздником! Алексей Белый, народный депутат Украины