Вторник, 7 марта 2017 года, № 24

Мариуполь расцветает У городской власти планы масштабные – покупка транспорта, реконструкция парков и набережной Депутаты Мариупольского горсовета внесли изменения и дополнения в Программу экономического и социального развития Мариуполя на 2017 год, принятую еще в январе. И все это будет в 2017 году В числе значительных изменений – улучшение ситуации с общественным транспортом: из городского бюджета 42 млн грн пойдет на приобретение автобусов в рамках программы развития транспортной инфрастуктуры. На реализацию стратегической программы «Доступный город», включающей ряд проектов для людей с инвалидностью, направлено 4,9 млн грн, из них 2 млн – на социальное такси, столько же – на спортивные специализированные площадки с тренажерами, еще 150 тыс. грн – на подъемник, необходимый для посадки-высадки в железнодорожные вагоны. В программу добавлены проекты на сумму 5 млн грн, которые город финансирует совместно с областью, – речь идет о спортивных площадках с искусственным покрытием и тренажерами. Добавились суммы из областных фондов охраны окружающей среды, которые формируются из излишков средств, не использованных на неподконтрольных территориях. «Планируется выделить из экологического фонда порядка 10 млн грн на приобретение поливочной и подметальной машины для «Зеленстроя», 15 млн грн – на реставрацию набережной Левобережного района. Что касается реконструкции парков им. Гурова и «Веселка», то на эти цели выделяется 20 млн грн и 18 млн грн соответственно, еще 10 млн – на укрепление берегов в районе Гавани и Слободки. за средства области продолжаем реализацию проекта по водоотведению в Кленовой балке», – сообщил на заседаниях депутатских комиссий директор департамента экономики и структурных реформ Мари­упольского горсовета Юрий Кампов. Кто хотел, тот рассмотрел Во время голосования по вопросу внесения изменений в программу депутаты фракции «Силы людей» воздержались, аргументируя это тем, что они не участвовали в расстановке приоритетов. «Нас ставят перед фактом, и мы голосуем за проект, подготовленный без нашего участия», – отмечали депутаты. Заместитель городского головы Наталья Шепилова уверена, что у депутатов было достаточно рычагов для того, чтобы ознакомиться с документами и внести свои коррективы: «Проекты решений публикуются на сайте горсовета и рассматриваются на заседаниях депутатских комиссий, во время которых можно подавать свои предложения и замечания. Детальную информацию можно получить у главных распорядителей средств, заказчиков и исполнителей». С ней солидарен Юрий Кампов, он сообщил, что презентация программы состоится на депутатском дне в двадцатых числах марта. «Если бы проект был рассмотрен до сессионного заседания, наверное, у голосующих не было бы вопросов», – отметил депутат Анатолий Шеретько. Депутат Сергей Магера призвал коллег утвердить изменения в программу, чтобы не тормозить реализацию целого ряда важных для города проектов, а впоследствии пересмотреть документ и внести в него необходимые изменения. «Проекты Программы экономического и социального развития на 2017 год начали формироваться с сентября 2016 года, все желающие могли участвовать в их разработке», – подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. По словам мэра, при формировании стратегии Мариуполя и вышеупомянутой программы власть опиралась на мнение громады. «Было бы хорошо, если бы мы перед сессией презентовали программу, рассказали о каждом проекте, чтобы распорядители средств выступили, впредь так и будет. Мы можем сейчас не проголосовать за изменения в программе, отложив ее рассмотрение, и тем самым парализовать работу города, затормозить реали­зацию важных мероприятий, в частности создание кардио­хирургического центра в Мариуполе, приобретение ангиографа, ремонт школ, больниц, дорог. Если мы сейчас не голосуем за данное решение, то даже оказание материальной помощи жителям Сартаны и Талаковки, пострадавшим от арт­обстрела противника, будет под большим вопросом. Хотелось бы, чтобы все было последовательно, но есть процедура и есть реальная жизнь, вам выбирать», – обратился мэр к депутатам. В результате были внесены изменения в программу, за это проголосовало большинство депутатов. Юлия Франжева