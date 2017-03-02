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Вторник, 7 марта 2017 года, № 24


Откупиться субсидией и забыть?

Украинцам приходится покупать твердое топливо у нечестных предпринимателей

На минувшей неделе состоялся прием народного депутата Сергея Матвиенкова. Жительницы Гуглино говорили о давней проблеме газификации поселка: «Подключение газа обойдется по 50 тысяч с каждого дома. Естественно, такой суммой располагают не многие. Свои печи или буржуйки мы топим углем, и все бы ничего, но приобретать его приходится у спекулянтов. Вблизи Мариуполя или в самом городе нет ни одного государственного угольного склада, где могли бы покупать твердое топливо хотя бы пенсионеры и социально необеспеченные», – рассказала Татьяна Кононенко.

Действительно, сегодняшние реалии таковы, что мариупольцам приходится приобретать уголь у частных предпринимателей, которые не всегда честны с покупателями. Продавцы нередко обманывают беззащитных людей до 300 кг на каждой тонне. А тонна угля сейчас стоит в среднем от 3000 до 3700 гривен, при этом его качество оставляет желать лучшего.

Малообеспеченным семьям государство выделяет от 1500 до 2000 гривен на весь отопительный сезон, и на этом помощь заканчивается. Где люди будут покупать уголь и по какой цене, законодателей не интересует.

«Парадокс заключается в том, что в стране есть угольная промышленность. На ее поддержание государство выделяет огромные деньги, а от жителей откупалось субсидией. На местах уверены, что у них нет полномочий. Это неправда. Механизмы есть, но нет системы. Коммунальные предприятия могут этим заниматься», – объяснил

Сергей Матвиенков. Народный депутат пообещал взять на контроль этот вопрос и намерен обратиться к вице-премьеру, потребовать от него официальных разъяснений, почему государство из одного кармана выделяет деньги угольщикам, а из другого – жителям, которые относят их коммерсантам-посредникам.

Татьяна Мацкова  


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