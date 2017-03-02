Вторник, 7 марта 2017 года, № 24

Праздник весны и очарования Фото Евгения Носенко. У стали женское лицо. Девушки-металлурги не только красавицы, но и профессионалы своего дела.



Фото Николая Коляды: Кульминационный момент. Королева красоты получает заслуженный приз, а также любовь и признание поклонников.



Завтра дамы будут принимать поздравления с 8 Марта, в субботу ильичевцы выбирали самых красивых, умных и обаятельных После долгой и пусть не сильно холодной приазовской зимы все мариупольцы с нетерпением ждут прихода весны и теплых деньков и, конечно же, первого и главного весеннего праздника – Международного женского дня. Праздник 8 Марта задумывался как день равноправия мужчин и женщин, день революционерок, но с годами утратил свое первоначальное значение. Сегодня это день поклонения женственности и красоте прекрасного пола, тот случай, когда все без исключения мужчины отдают дань уважения и подчеркивают свою безусловную любовь к самым дорогим женщинам в жизни – нашим матерям, женам и дочерям. Давняя история Хочется отметить, что своеобразный «женский день» существовал задолго до начала ХХ века в древнем Риме, кстати, отмечали его 1 марта. В этот день мужья свободно рожденных жен дарили им подарки, а хозяйки дома устраивали своим рабыням что-то вроде выходного дня. За годы существования Советского Союза Международный женский день 8 Марта прочно вошел в нашу культуру. Все мужчины, от мала до велика, в этот день стараются устроить для мам и бабушек, жен и любимых девушек, сестер и коллег по работе настоящий праздник. Мы провели небольшой опрос среди мужчин Мариуполя, и более 70% ответили, что 8 Марта для них именно женский праздник, и лишь 5% считают этот день заурядным и обычным. Для остальных это очередной выходной или просто начало долгожданной весны. В данном случае, конечно же, мы будем отталкиваться от мнения большинства. А это значит, что для любимых и прекрасных завтра будут цветы, подарки, внимание и любовь. Долгожданный конкурс А вот на меткомбинате имени Ильича праздничным подарком стал конкурс красавиц «Мисс ММКИ».вЂ‚ Мероприятие планировали приурочить к 120-летию предприятия, но из-за трагических событий в стране – товарной блокады и аварии на шахте, унесшей жизни горняков, – его несколько раз переносили. И вот в канун Международного женского дня ильичевские красавицы блистали со сцены Дворца металлургов. Изначально свои заявки на участие в конкурсе подали 55 красавиц, в отборочном туре из них выбрали 12 самых достойных – они-то и покоряли сердца зрителей и жюри. Нужно отметить, что девушки держались уверенно и излучали очарование. «Наши ильичевские девушки не только самые красивые, самые любимые, но и профессионалы своего дела. Они прекрасные жены, мамы, подруги и, конечно, труженицы комбината. Загадку женщины еще не постиг, этим они нас, мужчин, и привлекают», – сказал член жюри конкурса, директор по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Михаил Цуркан. Также он признался, что определить победительницу было невероятно сложно. Однако вердикт все-таки был вынесен: «Мисс ММКИ» стала Виктория Тищенко. Красавице 29 лет, по образованию она механик, окончила механико-металлургический колледж. На комбинате трудится оператором теплового пункта почти 10 лет – настоящая умница, красавица, спортсменка. Победительнице досталось море оваций, цветов и, конечно, призы от спонсоров мероприятия, главный из которых – поездка в Египет. «Спасибо всем, кто за меня болел, эмоции просто зашкаливают, – поделилась Виктория Тищенко. – Самое главное качество, принесшее мне победу, – уверенность в себе и целеустремленность». Само собой, конкурс красоты не мог обойтись и без главного своего атрибута – короны победительницы. Честь надеть корону первой красавице комбината выпала директору по технологии и качеству Константину Писмареву: «Мы провели долгожданный конкурс, и теперь, я думаю, он станет ежегодным. Жюри пришлось сделать нелегкий выбор, потому что все девушки восхитительны. Всех женщин хочу поздравить с наступающим 8 Марта». Море прекрасного Однако жюри не обделило вниманием и остальных девушек, каждая из которых достойна самых высоких похвал, и назвало победительниц в отдельных номинациях: «Мисс очарование», «Мисс нежность», «Мисс улыбка» и другие. Отдельно стоит отметить большое внимание к конкурсу жителей Мариуполя. Все желающие могли проголосовать за свою фаворитку на страничке Facebook. Таким образом, была определена победительница зрительского голосования, которой стала Анастасия Ипатова. Девушка работает в цехе водоснабжения машинистом насосных установок после окончания механико-металлургического колледжа и сейчас продолжает дальнейшее обучение в ПГТУ. Вот такие они, труженицы и красавицы металлургического комбината, да и не только они, но и все наши мариупольчанки – яркие, грациозные, обворожительные и женственные, и в то же время надежные, умные и сильные. Владимир Щербаков