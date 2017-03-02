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Вторник, 7 марта 2017 года, № 24


Пряничный Мариуполь

Фото Евгения Носенко: Команда созидателей. В изготовлении удивительной пряничной композиции приняли участие 84 воспитанника «Зеленого ростка».

Проект «Город мечты» представил зрителям необычную инсталляцию

В Городском центре внешкольной работы показали «Город мечты» – необычную карту Мариуполя в формате 3D – так сегодня принято называть объемные модели. Нынешняя была создана участниками уникальной эколого-образовательной программы «Зеленый росток» при поддержке общественного союза «Зеленый центр Метинвест». Необычный проект был представлен в виде пряничной инсталляции: дома, школы, деревья и другие элементы инфраструктуры вылеплены детьми из сладкого теста.

Съедобные дома, машины и деревья

Идея родилась во время одного из мастер-классов, который проводила для участников экологической образовательной программы мастер пряничного дела Татьяна Миняйло.

«Изготовление «Города мечты» проходило в несколько этапов, – рассказала Татьяна Миняйло. – Сначала ребята готовили тесто, затем разливали его в формы, а уже после выпечки формировали изделия и украшали их глазурью».

Мастер «Пряничного дома» подчеркнула, что каждый клуб «Зеленого ростка» сам решал вопрос не только с цветом раскраски домов, деревьев и автомобилей, но и с оформлением своейвЂ‚улицы. «Всего было сделано 13 улиц, по числу наших клубов, – рассказала Диана Меренкова, участница «Зеленого ростка». – Я сама разукрашивала наш дом в желто-­оранжевый цвет».

Ребятами было выполнено 14  замесов теста, на которые ушло 126 яиц, 28 кг сахара, более 17 кг муки, 700 граммов пряностей.

Воспринимают мир сердцем

«Наши воспитанники собрали в элементы городской инфраструктуры почти 280 различных деталей, – пояснила Людмила Балабан, директор Городского центра внешкольной работы. – Но главное – этовЂ‚удивительнаявЂ‚возможность мечтать и воплотить свою мечту в реальность. За это огромная благодарность нашим металлургам, финансово поддерживающим «Зеленый росток». Как педагог, считаю, что взрослым нужно уметь слышать детей, ведь они не ограничены условностями: ребята воспринимают мир сердцем, эмоциями, и, если бы старшее поколение чаще прислушивалось, присматривалось к тому, что создают дети, это был бы именно такой город мечты, в создании которого и я хотела бы принять участие».

В результате радужные стены жилых домов и административных зданий, деревья, цветы, автомобили, парусники, локомотивы и вагоны не только радовали глаз многоцветьем, но и привлекали внимание ванильным ароматом: после презентации представители каждого клуба получили возможность собрать свой «архитектурный» ансамбль для последующего чаепития в родном «Зеленом ростке».

Николай Пожогин   


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