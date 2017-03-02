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Вторник, 7 марта 2017 года, № 24


«Золотые» ассенизаторы

В Мариуполе вдвое выросла цена на вывоз жидких бытовых отходов

Конкурс на вывоз жидких бытовых отходов выиграло КП «Коммунальник». На минувшем заседании исполкома были утверждены новые тарифы, последний раз они устанавливались еще в 2012 году и составляли: 57,78 грн для населения, 57,28 – для бюджетных организаций и 74,70 грн за один метр кубический для других пользователей. Однако, по информации КП «Коммунальник», уже в первом полугодии 2016-го фактическая себестоимость вывоза жидких бытовых отходов составляла более 89 гривен. При этом с 2012 года цены на ГСМ выросли на 216%, а на материалы и запчасти – на 229%. Помимо этого, с 2012 года не пересматривался тариф на размещение отходов в «Горводоканале», который составлял 9,1 грн за один метр кубический.

В соответствии с нормами Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», Постановлением Кабмина «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов» и руководствуясь ст. 28 Закона Украины «О местном само­управлении», исполком горсовета утвердил новые расценки на вывоз и утилизацию жидких бытовых отходов. Теперь тариф на вывоз ЖБО для населения и бюджетных организаций составляет 125,57 грн, для прочих пользователей – 159,84 грн за один метр кубический.

Однако,вЂ‚каквЂ‚намвЂ‚ответили в абонентском отделе КП «Коммунальник», старые тарифы будут действовать до 20 марта, так что еще почти 3 недели бочка-ассенизатор будет стоить 206 гривен. Оплатить услугу можно либо в кассе предприятия, либо у водителя, который обязан выдать чек. Если же он попросит сумму выше оговоренной, то можно смело отправлять такого «предпринимателя» восвояси.

Соб.инф.  


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