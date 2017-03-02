Суббота, 4 марта 2017 года, № 23 Публично о личном с Татьяной Собецкой

Быть чуткой к людям На пути к успеху. Фонд развития Мариуполя готовит молодых общественных активистов.



Если наступила полоса трудностей и неудач, если кажется, что все лучшее уже позади, вспомните о тех, кто нуждается в вашей поддержке Руководитель Регионального центра обучения и развития Фонда развития Мариуполя Ульяна Токарева – человек занятой. Ее день расписан буквально по минутам. Тем не менее не было еще такого случая, чтобы Ульяна отказалась выслушать человека, обратившегося к ней с вопросом или за помощью. Нашлось время в плотном рабочем графике и для беседы с корреспондентом газеты «Ильичевец. Город». Крепкая семья – залог будущего успеха «Рассказать о детстве, семье? Да нечего особо рассказывать: и родители, и детство были самыми обычными, как у миллионов семей, – отвечает на вопрос Ульяна и тут же начинает с улыбкой вспоминать: – Мама моя родом из Закарпатья, папа – из Казахстана, а познакомились они на юге Украины, в Николаеве, на всесоюзной комсомольской стройке. Поженились совсем молодыми – им не было еще и 19 лет! Несмотря на разный язык, культуру, менталитет, родители сразу нашли много общего, и в семейной жизни у них не возникало разногласий. Мама с папой очень любили меня, а я – их. Всегда была уверена, что они поддержат меня в любой ситуации». С ранних лет Ульяну учили быть самостоятельной, принимать собственные решения и отвечать за их последствия. Но у такой «вседозволенности» был и минус: отсутствие жестких рамок позволяло девочке заниматься лишь тем, что ей нравилось, и избегать того, к чему не лежала душа. Поэтому практически все свободное время она посвящала чтению. По книгам самостоятельно выучила литературный украинский язык. Чтобы учиться было не скучно И в городском лицее, и в Мариупольском гуманитарном институте (ныне МГУ), куда в очень юном возрасте (в 16 лет!) поступила способная девочка, Ульяна слыла неутомимой общественницей и неизменным организатором молодежных мероприятий. В лицее – это было в 1996 году – Ульяна Токарева впервые провела тогда еще диковинный для наших соотечественников праздник Хеллоуин. При поддержке преподавателя истории Анатолия Баранова, Ульяна начала вести литературно- публицистический альманах, в котором лицеисты публиковали результаты своих исследований, стихи и прозу, делились мыслями о текущих и исторических событиях. Так же было и в вузе: в эпицентре самого интересного и важного – Ульяна Токарева. Однажды однокурсники привели нашу героиню в общественную организацию «Мариупольский союз молодежи». Жизнь расцвела новыми красками. Участие, а чуть позже и организация интереснейших тренингов и семинаров, встречи с известными людьми дали неоценимый опыт и укрепили уверенность в своих силах и возможностях. Крутые повороты 2003 год. Жизнь Ульяны Токаревой стабильна и налажена. Однако судьба преподносит сюрпризы независимо от того, хотим мы этого или нет… Предложение работать в муниципальной социальной службе поступило, по мнению Ульяны, совершенно не вовремя. «На тот момент я уже была, можно сказать, успешным, состоявшимся специалистом: проводила тренинги по всей Украине, занималась реализацией многих программ, – делится она. – Весь мир был передо мной! Я подумала, как же можно загонять себя в определенные рамки, заниматься проектом, который я тогда считала бесперспективным?.. Долго отказывалась. Но потом решила взяться за трудное и незнакомое дело». Когда Ульяна Токарева заняла должность начальника отдела Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Мариупольского горсовета, общий штат муниципальной социальной службы насчитывал всего 20 человек. Как правильно и эффективно организовать работу с сотнями семей, оказавшихся в сложной ситуации, представлялось не очень отчетливо. Все пришлось начинать буквально с нуля, нарабатывать практический опыт путем ошибок и проб. Иногда хотелось бросить это кажущееся безнадежным дело и найти работу попроще… Поддержала Ульяну Татьяна Ломакина, которая в то время возглавляла Центр соцслужб. Пришлось и подучиться: Токарева окончила магистратуру гос­управления и курсы по развитию местных громад. Постепенно дело налаживалось. Ульяну повысили до заместителя директора центра, позже она стала его руководителем. «В то время, когда было очень сложно работать, в моей семье произошло трагическое событие: ушел из жизни мой папа, – рассказывает Ульяна. – Это было большим ударом для меня и мамы. Не с кем стало советоваться, делиться радостями и проблемами, да и просто поговорить по душам. Именно тогда пришло полное осознание того, что я стала взрослой, что теперь на мне лежит ответственность за семью…» Не осуждать, а помочь Пожалуй, главное в работе сотрудника соцслужбы – с пониманием и участием относиться к каждому. «Нельзя осуждать человека только за то, что он оказался в сложной жизненной ситуации, – считает Ульяна. – Задача соцработника – оказать ему помощь, по возможности и материальную, и психологическую». Сегодня муниципальная соцслужба уже не та, какой она была полтора десятка лет назад. Штат увеличился до 130 сотрудников, в каждом районе города работают отдельные центры помощи. Но главное – качественные изменения. За годы работы была оказана помощь десяткам тысяч мариупольцев, многие из которых оказались буквально «на дне». Три года назад добавился еще один огромный пласт деятельности: в 2014-м в наш город нескончаемым потоком потянулись люди, бегущие от войны. «Сейчас мы уже можем говорить о том, что избежать гуманитарной катастрофы во многом удалось благодаря соцслужбам, – рассказывает Токарева. – Мы сумели принять большое количество вынужденных переселенцев, помочь с жильем, вещами, продуктами, оказали психологическую поддержку». Новые перспективы Чуть меньше года назад в жизни Ульяны Токаревой стартовал очередной этап – она возглавила Региональный центр обучения и развития Фонда развития Мариуполя. Теперь ее задача – подготовка чиновников нового поколения. Но это тема для отдельного большого разговора…