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Суббота, 4 марта 2017 года, № 23


План мероприятий

Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)

В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной

6 марта

9:00     заседание секции УБД;

9:00     репетиция группы солистов «Самоцветы»;

11:00   «Женские образы на экране», фрагменты из фильмов «Девушка без адреса», «Девчата» – встреча в клубе «Любители кино»;

12:30   «Дарите женщинам улыбки» – встреча с Леонидом Смирновым, посвященная Международному женскому дню 8 Марта;

13:00   репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс».

7 марта

10:00   заседание Клуба военных моряков;

10:00   репетиция ансамбля песни «Сударушки»;

10:00   репетиция ансамбля народной песни «Ивушки»;

12:30   праздничная танцевально-развлекательная программа;

12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;

13:30   репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

9 марта

9:00     заседание в клубе рукоделия «Мечта»;

10:00   репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;

10:00   репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;

12:30   концерт ансамбля народной песни «Азовочка»;

12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;

13:30   репетиция вокального ансамбля «Любисток».

10 марта

9:00     заседание клуба «Школа эрудитов»;

10:00   заседание клуба рукоделия «Оригами»;

12:30   «Женщины, которые вдохновляли Кобзаря». Встреча с представителями библиотеки им. Леси Украинки;

13:30   репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

  


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