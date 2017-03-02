

Сезон ремонта дорог открыт

Первым делом «Мариупольавтодор» приведет в порядок городские автомагистрали Подробнее...



Как развязать «мусорный» узел

Стоит ли Мариуполю повторять печальный опыт Львова? Справиться с проблемой сбора и утилизации можно только на государственном уровне, и оттягивать решение вопроса времени уже нет Подробнее...



Старые оглобли по новой цене

Стоимость проезда растет быстрее, чем качество услуг: нужны компромиссные решения, уверены горожане Подробнее...



Энергетический голод – результат блокады

Из-за дефицита антрацитного угля останавливаются крупные промпредприятия Украины Подробнее...



Дом для «четвероногого спецназа»

В Мариуполе открыт современный кинологический комплекс – первый в своем роде в Донецкой области Подробнее...