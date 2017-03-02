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Суббота, 4 марта 2017 года, № 23
План мероприятий
Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)
В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной
6 марта
9:00 заседание секции УБД;
9:00 репетиция группы солистов «Самоцветы»;
11:00 «Женские образы на экране», фрагменты из фильмов «Девушка без адреса», «Девчата» – встреча в клубе «Любители кино»;
12:30 «Дарите женщинам улыбки» – встреча с Леонидом Смирновым, посвященная Международному женскому дню 8 Марта;
13:00 репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс».
7 марта
10:00 заседание Клуба военных моряков;
10:00 репетиция ансамбля песни «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Ивушки»;
12:30 праздничная танцевально-развлекательная программа;
12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».
9 марта
9:00 заседание в клубе рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;
12:30 концерт ансамбля народной песни «Азовочка»;
12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток».
10 марта
9:00 заседание клуба «Школа эрудитов»;
10:00 заседание клуба рукоделия «Оригами»;
12:30 «Женщины, которые вдохновляли Кобзаря». Встреча с представителями библиотеки им. Леси Украинки;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».