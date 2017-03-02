Суббота, 4 марта 2017 года, № 23





Котельные рано останавливать

На минувшей сессии горсовета депутат Александр Кузнецов поднял вопрос о регулировании тепла в многоквартирных домах. «Температура уже около двух недель плюсовая, а отапливается жилье так же, как и в морозы, – заметил депутат. – Жильцы открывают окна, чтобы поддерживать комфортную температуру, при этом продолжают получать платежки с солидными суммами».

По словам директора ККП «Мариупольтеплосеть» Геннадия Бабека, повлиять на ситуацию невозможно: «Остановить котельные мы не можем. Если вновь похолодает, на их запуск потребуется порядка трех недель, и это повлечет за собой большие затраты. Отопительный сезон будет завершен, когда среднесуточная температура установится на уровне +80С. Сегодня этот показатель не превышает +4-50С».

Соб. инф.