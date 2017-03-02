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Суббота, 4 марта 2017 года, № 23


Тротуарный «самиздат»

Мариупольские коммунальщики будут самостоятельно производить тротуарную плитку, бордюры и поребрики

Коммунальное коммерческое предприятие «Мариупольавтодор» закупит технику для производства тротуарной плитки, бордюров и поребриков. Эти стройматериалы необходимы для ремонта дорог и дворовых территорий, сейчас город расходует бюджетные средства на их приобретение.

В нашем регионе цена одного квадратного метра тротуарной плитки колеблется в пределах 120 – 160 грн, но если плитку производить самостоятельно, то бюджетные средства удастся сэкономить, в этом случае себестоимость одного квадратного метра составит около 98 грн, сообщил директор «Мариупольавтодора»вЂ‚Дмитрий Чучмай в минувший вторник на заседании координационного совета.

Производственная мощность оборудования – 250 квадратных метров плитки за восьмичасовую рабочую смену.

Для размещения данной техники не нужно приобретать дополнительную площадь – оборудование установят на асфальтобетонном заводе №2, который меткомбинат имени Ильича безвозмездно передал в коммунальную собственность Мариуполя.

«С июня по ноябрь 2016 года мы берем на себя обязательство производить по 150 квадратных метров тротуарной плитки за смену, так как изготовленные материалы лучше использовать сразу, а не хранить их на складе», – отметил Дмитрий Чучмай.

В 2018 году объемы производства возрастут до 200 квадратных метров за смену, а в 2019-м техника будет работать с максимальной мощностью – 250 квадратных метров.

Оборудование стоимостью 3 млн грн окупится за три года. «В ноябре 2019-го у нас будет положительный баланс – 309 тыс. грн», – отмечают в «Мариуполь­автодоре».

Юлия Франжева  


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