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Суббота, 4 марта 2017 года, № 23


День сегодняшний

Творческая атмосфера и соревновательность в коллективе Мариупольского ТВ не дает никому застаиваться на месте

«За минувший год на нашем канале произошли разительные перемены, – уверен главный режиссер Ростислав Романов. – У нас стала самая четкая «картинка» среди всех городских каналов благодаря полной замене оборудования. Мы смогли создать совершенно новые студии, которым могут позавидовать даже областные телеканалы. Уверен, что таких перемен и «сезона обновлений» Мариупольское ТВ в своей истории еще не знало».

Цифровой формат высокого качества поддерживает техническая служба канала. «Все камеры на сегодняшний день снимают в стандарте 16х9, это соотношение сторон изображения, позволяющее просматривать цифровой контент, созданный специально для широкоформатных устройств, – пояснил технический директор Мариупольского ТВ Артур Вольф. – Монтаж программ и сюжетов также идет в этом стандарте. Пока, к сожалению, наши потребители не получают эту картинку по нескольким причинам. Но я уверен, что сам контент для рядового зрителя значит гораздо больше. А мы снимаем все городские мероприятия и транслируем их в прямом эфире, от Дня города и до сессий горсовета».

«Сегодня нам необходимо многое переосмыслить, ведь президент Мариупольского ТВ Константин Коломоец сделал очень многое для нашего телеканала, вывел его на принципиально новый уровень развития, и наш телеканал стал лидером мариупольского телеэфира, – подчеркнула Ирина Дудина. – А свои основные задачи я вижу в том, чтобы, сохраняя заданный Константином Викторовичем темпоритм, двигаться вперед, работать над творческой и технической составляющими, которые будут способствовать дальнейшему развитию нашего канала».

«Нам еще предстоит провести анализ зрительских симпатий и предпочтений, совершенствовать те проекты, которые есть, и работать над новыми, чтобы в эфире были учтены интересы разных зрительских аудиторий. Думаю, что все вместе это поможет нам и в дальнейшем быть лидерами», – отмечает Константин Коломоец.

  


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