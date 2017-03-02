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Суббота, 4 марта 2017 года, № 23


Ступени

В 2002 году комбинат имени Ильича стал учредителем телеканала «МТВ». И весной того же года Мариупольское ТВ переехало в новое помещение на пр. Нахимова, где и находится до сих пор.

Тогда же у канала появляется новое современное оборудование, автомобили, стартовал целый ряд новых телепроектов: «Юридический вопрос», «Мы и город», «Патриот», «Позвоните доктору» и несколько информационных программ – «События дня», «События недели», «За кадром».

В 2004 году на VI Международном конкурсе программ региональных телерадиоорганизаций работам журналистов МТВ присудили первое место в одной из номинаций и Гран-при конкурса.

На III открытом фестивале детских и молодежных программ СМИ Донбасса «Жми на REC» первое место заняла молодежная программа «М+». В открытом Всеукраинском фестивале экранных искусств «Кинотур» дипломом признания отмечен военно-патриотический цикл «Поклонимся великим тем годам» Ирины Дудиной, а в 2005-м этот проект получил второе место на Международном телефестивале «Победили вместе».

Первое место в номинации «Анимационный фильм» открытого Всеукраинского фестиваля экранных искусств «Кинотур» получил фильм «Вишневая баллада» Маргариты Кошкош.

Программа «Патриот» трижды становилась лауреатом фестиваля «Кинотур» и дипломантом конкурса пограничных войск Украины «Изумрудная лира».

В январе 2005-го Гран-при Всеукраинского конкурса СМИ «За межэтническую толерантность» получил цикл программ «Аз есмь», а программа о мариупольских подпольщиках «Чтобы жизнь продолжалась» заняла третье место на Международном телефестивале «Победили вместе».

В 2007 году авторская программа Ирины Калужинской «Не хочу быть ничьим» заняла первое место сразу в двух номинациях второго Всеукраинского фестиваля «Открой Украину». А в 2009-м

этот проект был отмечен дипломом восьмого Киевского международного кинофестиваля документальных фильмов «Кинолетопись 2009».

В 2008 году авторская программа «В гостях у МТВшки» заняла третье место на третьем Всеукраинском фестивале «Открой Украину». Третье место в номинации «Украина спортивная» заняла программа «Пенальти».

И это далеко не полный перечень наград, полученных в разные годы коллективом Мариупольского телевидения.

  


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