5 марта работники телеканала «Мариупольское ТВ» празднуют двадцатилетие со дня первого выхода в эфир. Этой даты весь коллектив ждал, равно как и того, что в Украине к 2017 году уже будет мир – но противостояние продолжается, еще и осложненное товарной блокадой. Потому на Мари­упольском телевидении решили не устраивать пышных торжеств, но пролистать страницы двадцатилетней истории – дело святое. «Есть о чем вспомнить, есть что рассказать, – считает генеральный директор телеканала «Мариупольское телевидение» Ирина Дудина. – Парадную часть нашей работы телезрители видят на своих экранах, а вот то, что остается за кадром, нередко бывает не только не менее интересным, но и подчас более поучительным. За 20 лет было столько радостей, успехов, неудач, разочарований, опасений, надежд! К чести коллектива, мы достойно выдержали все испытания».

Закреплено практикой

Последнее время стало модным показывать так называемую телевизионную кухню. Нам тоже понятно желание зрителей заглянуть за кулисы, ведь очень многие мариупольцы и жители Приазовья сами бывают героями передач. Начнем с руководителя: Ирина Дудина назначена на этот пост совсем недавно, являясь при этом одним из старожилов канала. «Ирина работает на Мариупольском ТВ практически все 20 лет, – вспоминает Наталья Слющинская, бывшая долгие годы главным редактором канала. – Начиная с внештатного корреспондента, она прошла, что называется, все ступени карьерной лестницы. Была ведущей информационных выпусков, редактором новостей, информационной службы, автором, и сегодня она – ведущая телепроектов «Гость в студии» и «Мариуполь. Онлайн». Это очень ответственный работник и высококлассный специалист».

Как это было

История Мариупольского ТВ ведет свой отсчет с 3 марта 1997 года, когда в городском телеэфире появились заставка и логотип МТВ – это был шаг мариупольской власти, решившей создать в городе муниципальный телеканал. А уже 5 марта вышел первый блок новостей, и именно эту дату телевизионщики считают днем рождения канала.

Изначально студия МТВ находилась в здании горисполкома, на шестом этаже, потом переехала и занимала целый этаж бывшей гостиницы «Строитель».

«МТВ было создано на базе мариупольского кинопроката, он к тому времени был практически бесхозным – в начале 90-х сеть кинотеатров постепенно уходила в небытие, и мы имели возможность использовать богатейшую коллекцию фильмофонда одной из самых мощных киносетей в бывшем Союзе», – отмечает Ирина Дудина.

Шла трансляция кинофильмов, появились свои первые программы: Натальи Слющинской «Городской сад», который позже трансформировался в «Галерею», режиссера МТВ Ольги Ятчук «Молодежный канал М+».

Стоит отметить, что уже в 1997 году телеканал получил Гран-при на международном конкурсе телепрограмм «Украинская перспектива» за документальный фильм Натальи Слющинской «Судьбы нервущаяся нить» о греках-переселенцах.

О друзьях и коллегах

Многие бывшие МТВ-шники сегодня работают в Киеве: Роман Ребрий, Максим Баев, Артем Курохтин, Дмитрий Бурмистров, Олег Писарев, Светлана Ченгал, Елена Адарюкова, Ирина Хава, Наталья Деревянко, Геннадий Стамбула, Константин Михайлов, Александра Попова, Мария Кляшева, Александр Зайцев... И этот список да­леко не полный.

«Несмотря на период становления, считаю, мы уже тогда во многом задавали тон в местном телеэфире. Особенностью МТВ была и остается трансляция прямых эфиров», – заметила Ирина Дудина.

Оригинальность новаций

Первый прямой эфир при полной импровизации был проведен в канун 4-летия МТВ – в марте 2001 года, когда телеканал возглавил Георгий Лиштовный.

«Тогда мы решили выйти за традиционные рамки «междусобойчика» и показать новую работу для зрителя. Благодаря усилиям технического директора Эдуарда Меркулова был организован телемост между студией, где находилась я, и ведущей программы «Твой день» Ириной Корниенко, которая пригласила постоянных зрителей своей программы на площадку у Главпочтамта. Многие с удовольствием откликнулись на это приглашение, ведь таким образом они могли не только поздравить своих близких в прямом эфире, но и стать участниками действа. Тогда импровизированный концерт плавно перешел в выпуск новостей. Это был «пробный шар», ведь передвижной телевизионной станции (ПТС) – комплекса телевизионной аппаратуры,вЂ‚смонтированной в автомобиле, для проведения внестудийных передач у нас тогда еще не было», – рассказывает Ирина Дудина.

Под крылом комбината

Хотелось бы привести примечательный фрагмент интервью нашей газете, взятого пять лет назад главным редактором «Ильичевца. Город» Еленой Калайтан по случаю 15-летия МТВ у генерального директора меткомбината имени Ильича Владимира Бойко:

– Сотрудники МТВ, которые работают здесь с момента его основания, хорошо помнят 1998 – 2000 годы, когда канал едва не сошел со сцены мариупольской тележурналистики. Владимир Семенович, чем было продиктовано ваше решение поддержать канал? Ведь вы знали, что берете МТВ с большими долгами и множеством ­проблем.

– В те годы мы многим протянули руку помощи, понимали, что свой городской телеканал необходим для освещения жизни города, и в том числе трудового коллектива предприятия. Так было принято решение поддержать Мариупольское телевидение, и мы об этом не пожалели. Эти 15 лет мы прожили вместе, кто-то уходил, кто-то приходил, но основной коллектив сохранился. Считаю, что главная ваша задача – показывать то, что действительно волнует людей, чтобы те ошибки, которые есть у руководителей комбината и города, можно было исправить, чтобы лучше становился Мариуполь, в котором живем мы, наши дети и внуки. Я никогда ничего не диктовал вам в работе, что и как показывать. Вы были и остаетесь независимым телеканалом. Считаю, что МТВ стало по-настоящему городским телеканалом, который освещает все стороны жизнедеятельности полумиллионного города. Для СМИ всегда был очень важен вопрос толерантности, уверен, что акцент необходимо делать на нормальных взаимоотношениях между людьми – и поменьше злобы. Надо воспитывать молодежь на позитивных примерах. К сожалению, многие телеканалы все реже говорят о хорошем, на первом плане все чаще негатив – это неправильно.

Мощный арсенал

Мариупольское ТВ стало первой в Украине региональной телекомпанией, которая имеет в своем арсенале передвижную телестудию.

Используя «передвижку», канал первым в городе начал трансляцию концертов и спортивных соревнований международного уровня, народных гуляний и городских праздников, приобрел опыт проведения телемостов с другими городами Украины. Так, в 2005 году телемост ко Дню комбината соединил между собой в прямом эфире пять украинских городов. А программа «Мы и город», в которой обсуждались злободневные проблемы Мариуполя, велась на нескольких площадках в разных точках города.

Доброе бодрое утро

Третий год в эфире Мариупольского ТВ выходит интерактивная информационно-развлекательная программа «УТРО Live», а столица южного Приазовья встречает с ней каждый новый день.

За это время в гостях у ведущих побывало более 1000 интересных людей и творческих коллективов. Редактор «УТРО Live» Елена Ткачева, выстраивая выпуски, старается не повторяться и заинтересовывать зрителей творчеством людей разных специальностей, увлечений и способ­ностей.

«С утра в прямом эфире день только начинается, – говорит Елена Ткачева. – Потому мне всегда хотелось, чтобы череда приятных сюрпризов в нашей программе продолжалась у каждого в течение всего дня. Чтобы окружающие дарили только приятные эмоции, и так должно проходить каждое утро».

Традиционно в формате «УТРО Live» много тематических руб­рик. «В частности, для выпусков «Одобрено утром» ведущие учились кататься на лошадях, занимались картингом, джампингом и джиу-джитсу, греблей на байдарках, ухаживали за дикими животными в зоопарке, были вожатыми в детских здравницах, даже практиковались в электросварке, – рассказывает Елена Ткачева. – В нашем мини-музее среди экспонатов имеется и эта стальная конструкция. Впрочем, всего и не упомнишь. На нашем сайте и в группах в соцсетях выложен весь архив программ, заходите и смотрите».

Prime-time

Как и 20 лет назад, начиная с самой первой программы, визитной карточкой канала являются выпуски новостей, которые сегодня готовит Мариупольская служба новостей (МСН).

«Сегодня в эфирной сетке два выпуска МСН – ежедневные и итоговый, которые рассчитаны на большой охват телевизионной аудитории, – отметила главный редактор МСН Виктория Терещенко. – Все новшества и положительные изменения последних лет наш коллектив творчески поддерживает, критически подходя и к отбору материалов для сюжетов, и к подаче привлекательного для зрителя видеоряда. Подчеркну, что собственный ньюс-рум нашей службы является не только общим офисом, но и школой прогрессивного роста молодых журналистов».

Традиции прямых эфиров

Наверняка зрители Мариуполь­ского ТВ уже привыкли, что с 18:00, с момента первого вечернего выпуска МСН, начинается время прямых эфиров. В интерактивном формате работают ведущие программ «Коммуналка», «Слово VS Слово», «Гость в студии», «Мариуполь-online», «Позвоните ­доктору».

«Интерактивный проект «Мари­уполь-­online» – это открытая площадка для обсуждения самых актуальных проблем жизни города и региона, – отмечает Ирина Дудина. – Для того чтобы показать нашим горожанам людей, имеющих активную гражданскую позицию и собственную точку зрения на ситуацию в Мариуполе и Украине, мы приглашаем в гости специалистов и экспертов в самых разных сферах деятельности».