Оптимизация штатов коснется всех районных управлений социальной защиты населения (УСЗН) Мариупольского горсовета: под сокращение попадут 23 вакансии. И если накануне отопительного сезона с пугающими новыми тарифами мэрия наоборот увеличила штат районных УСЗН на 82 единицы, чтобы управления могли справиться с большим потоком людей, желающих оформить жилищные субсидии, и на зарплаты соцработникам предусмотрели 5,5 млн грн, теперь поток схлынул, столько людей уже не нужно и затраты можно сократить. На сессии депутаты поддержали такое решение, хотя на заседании координационного совета их коллега Анатолий Шеретько выражал небеспочвенную обеспокоенность по поводу оптимизации штатов УСЗН: «Сокращать штат преждевременно, с учетом того что на оформление субсидии уходит 2-3 месяца. К вопросу о сокращении мы могли бы вернуться тогда, когда удастся решить вопрос по закрытым информационным каналам, что позволит разгрузить сотрудников. Сегодня большая часть их рабочего времени связана с передачей данных с помощью флешки, около 140 предприятий получают информацию таким способом».

Управляющий делами Мариупольского горсовета Александр Кочурин отмечает, что в бюджете заложены средства на создание не только защищенных каналов связи, но и базы данных жителей, в перспективе это поможет сократить время оформления и назначения субсидий, в идеале до 15-20 минут. Качественные улучшения в работе районных УСЗН мариупольцы почувствуют до конца нынешнего года.

Планируется все четыре управления соцзащиты населения объединить в один департамент, в рамках которого будет организована работа фронт-офиса и бэк-офиса, база данных также будет единой.

Благодаря внедрению электронной базы данных повысится качество предоставления социальных услуг, сократятся сроки обслуживания, отмечает заместитель городского головы Ксения Сухова. «Увеличение расходов на штат не приведет к повышению качества обслуживания, нужно правильно выстроить рабочий процесс. Мы изучаем опыт Львова и Винницы в части налаживания работы каналов связи, и, как показывает практика, это не так просто», – отметила она.