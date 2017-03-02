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Суббота, 4 марта 2017 года, № 23


На слуху: значимые события недели

В кабмине рассказали о весенних праздниках

Весной украинцев ждет шесть дополнительных выходных в апреле и мае, об этом говорится в распоряжении Кабинета министров. В Украине праздничными выходными будут:

8 марта  – Международный женский день;

16 и 17 апреля – Пасха; 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся; 8 и 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Александр Лашин – почетный мариуполец

Депутаты горсовета проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин города Мариуполя» самому сильному человеку Украины Александру Лашину. Данное предложение на рассмотрение депутатов 16-й сессии Мариупольского горсовета седьмого созыва внес управляющий делами исполкома Александр Кочурин. К слову, на этой неделе мариупольский богатырь отмечает свое 35-летие.

Взрыв на шахте во Львовской области

Из-за взрыва метана на шахте №10 «Степная» погибли восемь горняков, шесть были подняты с травмами на поверхность. Судьба еще 20 шахтеров некоторое время оставалась неизвестной. Позже глава Львовской областной администрации Олег Синютка сообщил, что из-под завалов освободили всех горняков. Шахту «Степную» закрыли на неопределенный срок, пока не выкачают метан.

СКМ отказалась платить террористам

В официальном заявлении говорится, что предприятия на неконтролируемой территории Донбасса продолжат работать исключительно в рамках украинского законодательства. Также в СКМ сообщили, что с начала конфликта в Донбассе выплатили в госбюджет более 100 млрд гривен налогов, 10% из которых обеспечили отчисления предприятий на неконтролируемой территории.

Утвержден порядок перемещения товаров

Кабмин утвердил порядок перемещения грузов между подконтрольной и неподконтрольной  территорией Донбасса. «Порядок гарантирует перемещение товаров (а не торговлю) в рамках предприятий, которые обеспечивают экономический рост», – заявил министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш. Отслеживать перемещения будут спецпункты.

  


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