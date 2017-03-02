Суббота, 4 марта 2017 года, № 23

Цена пиара и охраны Стоит ли тратиться на популяризацию Мариуполя и безопасность? На сессии горсовета не обошлось без «разоблачений» – депутаты фракции «Сила людей» выдвинули обвинение власти, что можно было бы потратить больше средств на нужды города, если бы не такие траты на личную, как посчитал Максим Бородин, охрану мэра и пиар деятельности муниципалитета в СМИ в 2 млн грн: «С одной стороны, городской голова убеждает инвесторов в том, что Мариуполь – безопасный город, с другой – обеспечивает себе охрану. Кроме того, охрана должна оберегать мэра и чиновников от общения с жителями, когда первые того не хотят». Утверждение, что деньги мариупольских налогоплательщиков тратятся на оплату личной охраны мэра, опроверг его заместитель Ярослав Хотнянский: «Договор заключен с государственной службой охраны, подразделением Национальной полиции. Это обычная практика – охрана руководителей исполнительной службы горсовета. Более того, сотрудники нацполиции обеспечивают безопасность делегаций, в том числе иностранных». Городской голова Вадим Бойченко подтвердил, что у него личной охраны нет и не было. Заложенные в бюджете миллионы на информационные услуги расшифровала, хотя информация открыта и доступна и так, начальник управления по вопросам прессы и информации Елена Махова: «Мы закладываем определенную сумму на освещение жизнедеятельности города в печатных СМИ и на телевидении, поскольку жители должны быть информированы о том, что происходит. Впервые около 750 тыс. грн направлено на освещение Мариуполя в национальных СМИ с целью популяризации его на общегосударственном уровне». Татьяна Собецкая