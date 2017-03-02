Суббота, 4 марта 2017 года, № 23





Если не верите нам – послушайте простых рабочих

Гендиректора пригласили «блокадников» на встречу

Генеральные директора мет­ком­бинатов имени Ильича и «Азовсталь» пригласили штаб блокады на встречу с мариупольскими металлургами. Как сообщили топ-менеджеры на своих страницах в Facebook, для всей страны важно найти конструктивное решение вопроса блокирования железнодорожного сообщения в Донецкой области.

«Мы открыты для диалога. Приглашаем штаб блокады в полном составе встретиться с трудовыми коллективами и объяснить нашим работникам свои действия. Действия, которые ставят под угрозу факт существования наших предприятий», – заявил генеральный директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили.

Генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко отметил: «Мы будем бороться за будущее украинской металлургии и за рабочие места украинцев. Сегодня важно максимально оперативно решить вопрос и не позволить деструктирующим силам развалить экономику страны. Мы хотели бы организовать для них встречу с нашими сотрудниками – простыми металлургами, которые работают сегодня в сложных условиях, содержат свои семьи и надеются на стабильность и мир. Если доводы нас, руководителей предприятий, непонятны блокирующим ж/д сообщение, может, они услышат голос простых рабочих?»

С начала блокады ж/д сообщения в Донецкой области только меткомбинат «Азовсталь» потерял треть заказов. Сохраняется угроза дальнейшего снижения производства.

Соб. инф.