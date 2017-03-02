Суббота, 4 марта 2017 года, № 23





ЦНАП начал выдавать загранпаспорта

Фото автора. Популярность ЦНАП растет. Новые возможности привлекают все большее количество горожан.





Первые 15 мариупольцев получили документы

С 7 февраля этого года Центр предоставления административных услуг начал принимать у мариупольцев документы на оформление заграничных паспортов, а в минувший вторник документы для выезда за рубеж получили первые клиенты.

Новая услуга оказалась востребованной – за ней уже обратились 248 горожан. Менее чем через месяц из Киева пришла первая партия – 15 новеньких загранпаспортов. Сотрудники ЦНАП сразу обрадовали клиентов – пять паспортов горожане забрали в тот же день.

«Единственный нюанс: у нас строгое разделение полномочий с миграционной службой, поэтому получить загранпаспорт в ЦНАП могут только жители, которым паспорт выдан в Мариуполе и они имеют местную прописку», – рассказала начальник Центра предоставления административных услуг Елена Парамонова.

Процедура выдачи клиенту загранпаспорта заняла не больше пяти минут. «В ОВИРе была большая очередь, мне посоветовали обратиться в ЦНАП. Здесь мне не пришлось отсиживать долгую очередь, а сама процедура оформления документов заняла порядка 20 минут. И вот спустя чуть более двух недель я уже с загранпаспортом. Теперь смогу поехать в Венгрию по работе – в 48 лет я впервые выеду за границу», – отметил Олег Корчевой.

ИзготовлениевЂ‚загранпаспорта в обычном порядке обойдется в 557,32 гривны и займет 20 рабочих дней, но существует и ускоренный вариант: он стоит дороже – 810,32 гривны, зато документ можно будет забрать спустя семь рабочих дней.

На сегодняшний день ЦНАП предоставляет 162 услуги из заявленных изначально 187, практически каждый месяц центр добавляет все новые и новые услуги. В планах также организовать регистрацию юридических лиц и оформление ID-карт для жителей еще трех районов города. Пока услуга действует только для жителей Центрального района.

Хочу за границу

Для оформления загранпаспорта в ЦНАП потребуется:

– две копии гражданского паспорта;

– одна копия ИНН;

– имеющийся загранпаспорт.

Прием документов ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Татьяна Мацкова