Предоставлять ли землю в аренду заведениям, реализующим спиртное? Одно дело, когда предприниматель действует вне правового поля, тогда ответ власти – однозначное «нет». Но есть законопослушный и добросовестный бизнес, у которого имеется разрешение на продажу спиртного и который соблюдает все требования и нормы, в этом случае отказать в земельной аренде нет оснований. Тем не менее это не снимает градус напряжения: драки, ругань, «несанкционированные» туалеты, мусор, громкая музыка – вот традиционный перечень жалоб, поступающих от местных жителей на подвыпивших клиентов. Что думает на этот счет местная власть и какие были приняты решения, выяснял «Ильичевец. Город».

Доверяй, но проверяй

Нужен дифференцированный подход – считают депутаты горсовета и каждый такой вопрос перед внесением на сессию рассматривают индивидуально.

Так, одному из предпринимателей было отказано в продлении аренды земли по ул. Пограничной, 38 под кафетерий «с низкой социальной ответственностью», к тому же заведение выходит за так называемые «красные линии». Объект включили в план демонтажа МАФов.

Еще один вопрос касался передачи земельного участка по ул. Гугеля, 12 питейному заведению, причем хозяин пообещал, что спиртное продавать не будет, а организует кафе.

«Мы готовы поверить в честную искреннюю позицию. Нужно, чтобы становилось как можно меньше некультурных питейных заведений и как можно больше кафетериев», – отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. Но, как говорится, доверяй, но проверяй: местная власть обещала проконтролировать предпринимателя на предмет данных им обещаний.

Много споров разгорелось по поводу продления земельной аренды по пер. Песчаному, 5-в частному предпринимателю. Местные жители настаивают, чтобы там прекратили продажу спиртных напитков. Представители КСН «Поселок моряков» отмечают, что заведение расположено практически на территории сквера Азовский, здесь почти круглосуточно продают алкоголь, причем даже детям(!), территория вокруг убирается плохо, подвыпившие клиенты справляют нужду в неположенных местах, в вечернее и ночное время громкая музыка мешает спать. Рядом находится жилой сектор и детская площадка.

Выступающие в защиту предпринимателя сообщили, что по этому адресу расположен магазин, у владельца имеется лицензия на реализацию алкогольной продукции, но без права продажи на розлив. Бизнес ведется легально, работники оформлены официально, объект чистый и ухоженный, есть санузел. Если аренду не продлевать, то предприниматель будет заниматься тем же видом деятельности, что и раньше, разве что не заплатит за землю в городской бюджет.

Как решить коллизию, когда бизнес вроде бы законный, но приносит неудобства жителям? Как поступить, если в обществе отсутствует культура распития спиртных напитков?

Вадим Бойченко поручил Приморской райадминистрации взять вопрос на контроль и, если имеют место нарушения, задействовать правоохранителей, в летнее время в этом районе должны дежурить полицейские патрули. «Предпринимателям дан четкий сигнал: или работаете честно, или мы не позволим вам заниматься нелегальным бизнесом», – подчеркнул мэр. Тех, кто ведет деятельность без необходимой лицензии,вЂ‚заставляютвЂ‚оформлять разрешительные документы. Результат налицо: число плательщиков акцизного налога в Мариуполе растет. К слову, на сессии решили перенести рассмотрение этого вопроса.

Лазейка в законе

Препятствует решению проблемы с питейными заведениями лазейка в законе, когда под видом общепита открываются разливайки.

«Скоро будет год, как в Верховную Раду подали законопроект, принятие которого дало бы возможность убрать эту законодательную коллизию», – отметил Вадим Бойченко. К сожалению, закон, который позволил бы поставить заслон генделыкам, до сих пор не принят.

Споры разгорелись и вокруг предоставления в аренду земли по пр. Мира, 106. Раньше этот участок был отдан в аренду под объект незавершенного строительства магазину «Маркомпрод» для организации выносной торговли, прежний владелец решил передать его другому лицу вместе с недостроем.

Мнения разделились. Противники передачи участка в аренду предупреждали, что на этом месте, в самом центре города, установят шатры для продажи пива на розлив, что недопустимо при отсутствии санузла. Но были и те, кто выступил в защиту предпринимателей, дескать, зачем объявлять вой­ну торговцам пивом, не лучше ли установить рядом биотуалет?