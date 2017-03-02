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Суббота, 4 марта 2017 года, № 23


Депутаты перераспределили полмиллиарда

Фото Евгения Ногсенко: В здоровом теле – здоровый дух. На капремонт кровли и торцевой стены «Нептуна» депутаты выделили 400 тыс. грн, в дальнейшем планируется полная реконструкция бассейна и его территории.

Источники дополнительных средств – субвенции, дотации, остатки и экономия

Перед началом заседания вчерашней сессии Мариупольского горсовета были предприняты усиленные меры безопасности: на улице выставили автоматчиков в камуфляже, в холле у посетителей проверяли сумки, в зале дежурили сотрудники Нацполиции. в сессионном зале было больше людей, чем обычно, заполнен был даже балкон, в общем, чувствовалось напряжение.

Уже на брифинге мэр объяснил, в чем дело. «Поступила информация от правоохранительных органов о том, что на сессию может прийти определенная группа людей с целью провокаций. Мы приняли все меры с точки зрения безопасности», – прокомментировал ситуацию Вадим Бойченко. Обошлось без эксцессов. Возможно, готовность местных органов власти и полиции ответить на попытки дестабилизировать ситуацию отпугнули провокаторов. в любом случае, охрана и дополнительные меры безопасности лишними не оказались.

Социальные траты – 80% от городской казны

Депутаты рассмотрели более 150 вопросов, основной – отчет об исполнении городского бюджета Мариуполя на 2016 год.

По словам заместителя городского головы Натальи Шепиловой, доходы бюджета  составили 3 млрд 413 млн 382 тыс. грн. В сравнении с 2015 годом на 520 млн 373 тыс. грн увеличились доходы общего фонда. Уточненный годовой бюджет исполнен на 100,7%, дополнительно поступило более 11 млн грн.

Расходы городского бюджета Мариуполя за 2016 год были меньшими, чем доходы – 3 млрд 228 млн 395 тыс. грн, или 88,8% от уточненного плана. Наиболее затратными статьями являются социальная защита населения – 31%, образование – 25%, здравоохранение – 17%, жилищно-коммунальные услуги – 9%, органы местного самоуправления – 6%, транспорт – 5%.

Ресурсы городского бюджета в первую очередь направлялись на выплату зарплат, приобретение медикаментов, продуктов питания, энергоносителей и социальные выплаты.  

Бюджет развития исполнен в сумме 391 млн 815 тыс. грн – это 67% от запланированного.

Также были внесены изменения в городской бюджет на 2017 год.

Местная казна получила субвенции и дотации в размере 98 млн 212 тыс. грн, остатки средств на начало года составляют 375 млн 41 тыс. грн, а общая сумма экономии средств – 27 млн 887 тыс. грн.

Если сложить субвенции, дотацию, остатки и экономию, выходит 501 млн 141 тыс. грн, эти финансы распределили между сферами образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и искусства, физкультуры и спорта, строительства, землеустройства, транспорта, мероприятиями программы экономического и социального развития и прочими расходами.

Матпомощь – в кратчайшие сроки

Решением сессии из городского бюджета была выделена материальная помощь в сумме 381 тыс. 176 грн для 45 жителей Сартаны и одного жителя Талаковки, имущество которых пострадало в результате арт­обстрела. Благодаря внесению изменений в порядок предоставления материальной помощи жителям Мариуполя, в случае чрезвычайных ситуаций городской голова получил право вынести на сессию вопрос о предоставлении матпомощи пострадавшим без рассмотрения данного вопроса на депутатских комиссиях, что, конечно,  позволит выделять средства нуждающимся в кратчайшие сроки.

Также были приняты решения об оптимизации штатной численности местных органов власти, внесены изменения и дополнения в Программу экономического и социального развития на 2017 год, создано коммунальное учреждение «Центральная библиотечная система», реорганизована горбольница №11 и утверждена городская целевая программа «Доступный город».

Будут ли установлены теплосчетчики?

И еще один финансовый вопрос на сессии подняли жильцы дома

№80 по пр. Защитников Украины Левобережного района. Они рассказали, что жители домов с приборами учета тепла платят в среднем 700-800 грн в месяц за двухкомнатную квартиру, в то время как жители многоэтажек без теплосчетчиков вынуждены переплачивать по 400-450 гривен ежемесячно. Таких домов в нашем городе около 200.

«Расчет за отопление в домах без теплосчетчиков производится по средним показателям домов, где приборы учета установлены, – объяснил заместитель мэра Михаил Когут. – До начала нового отопительного сезона 2017 года все приборы учета, которые не были по какой-то причине установлены раньше, будут поставлены. Средства из горбюджета на эти цели уже выделены».

«Я уже неоднократно поднимал этот вопрос, – прокомментировал ситуацию мариупольский общественник, член исполкома Дмитрий Забавин. – Люди оказались в неравных условиях. Там, где установлен теплосчетчик, жители оплачивают фактически потребленную услугу, а жильцы, где прибора нет, оказались заложниками ситуации и платят непомерные суммы. Поставить счетчики городские власти обещали еще в прошлом году, но из-за неповоротливой бюрократической системы этого сделать не удалось. Я считаю, в первую очередь необходимо добиваться установки во всех многоквартирных домах приборов учета, затем решать вопрос с реализацией программы «Умные рамки», которая позволит устанавливать комфортный температурный режим в квартирах и не переплачивать за излишний расход тепла».

Как сообщил Дмитрий Забавин, в «Мариупольтеплосеть» направлены коллективные обращения с просьбой дать разъяснения по формированию тарифов, а также количеству теплопотерь.


 

Юлия Франжева, Татьяна Собецкая  


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