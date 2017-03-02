Суббота, 4 марта 2017 года, № 23





Сезон ремонта дорог открыт

Фото Евгения Носенко: Первый блин – не комом. «Мариупольавтодор» отремонтировал аварийный участок дороги по улице Шмидта.





Первым делом «Мариупольавтодор» приведет в порядок городские автомагистрали

На сегодняшний день в реконструкции нуждаются около 40-50% мариупольских автодорог. В планах у созданного недавно коммунального коммерческого предприятия «Мариупольавтодор» на этот год – отремонтировать порядка 42-45 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

С почином!

Начать решили со срочного аварийного ремонта автодорог, которые больше всего пострадали за время зимних холодов и непогоды. В минувший четверг техника и ремонтная бригада «Мариупольавтодора» приступила к восстановлению дорожного покрытия на улице Шмидта, где расположен пост-мост.

«Это первая дорога, которую ремонтирует наше предприятие, – рассказал директор ККП «Мариупольавтодор» Дмитрий Чучмай. – Сегодня мы начали аварийный ямочный ремонт, который необходимо закончить в максимально сжатые сроки. Здесь был поврежден асфальт, и движение транспорта могло стать небезопасным».

«В течение двух дней рабочие проводили подготовку дорожного полотна, очищали ямы и прибордюрную часть от скопившихся за зиму песка и мусора, – отметил директор департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат. – Асфальт собственного производства – изготовлен на асфальтном заводе "Мариупольавтодора"».

Маршруты намечены

Дмитрий Чучмай заверил, что, как только окончательно установится ясная теплая погода, «Мариупольавтодор»вЂ‚приступит к текущему ремонту автодорог. После окончания работ на улице Шмидта ремонтники двинутся по улице Николаевской в сторонувЂ‚ДОСААФ.вЂ‚ВвЂ‚Центральном районевЂ‚ввЂ‚аварийномвЂ‚состоянии находится часть автодороги по бульвару Шевченко от пр. Строителей до Запорожского шоссе. Еще в прошлом году на этот участок была подготовлена проектно-

сметная документация. Как только будет подтверждено финансирование, «Мариупольавтодор» начнет работы. В Кальмиусском районе приведут в порядок участок магистрали по пр. Никопольскому – до пр. Металлургов, в Левобережном – дорожное полотно на ул. Пашковского.

Рассчитывают на две сотни миллионов

По словам Василия Клата, уже подготовлена проектно-сметная документация по ремонту дорог на сумму более 200 млн грн. Поскольку на сегодняшний день таких денег в местном бюджете нет, рассматривается вопрос привлечения средств из областного и государственного бюджетов. Кроме «Мариупольавтодора», для реконструкции дорожного полотна будут привлекаться подрядные организации.

Как считает Дмитрий Чучмай, состояние транспортных магистралей Мариуполя несколько лучше, чем в других населенных пунктах нашего региона. Во всех районах города создадут отдельные бригады, которые будут заниматься каждый своим направлением – текущими и капитальными ремонтами дорог, устранением разрытий, очисткой ливневой канализации и прибордюрной части, благоустройством остановочных павильонов, обследованием мостов. Уже выделено 57 млн грн на приобретение необходимого оборудования. На эти средства будет закуплено 29 единиц крупной автотранспортнойвЂ‚техники - катки, асфальтоукладчики, самосвалы и другие машины плюс средства малой механизации.

В «Мариупольавтодоре» намерены прислушаться к пожеланиям жителей по ремонту автомагистралей и приведению в порядок внутридворовых дорог. «Направить обращение можно в райадминистрацию, департамент транспорта и связи, или же непосредственно на наше предприятие на ул. Гагарина, 5», – рассказал «Ильичевцу. Город» Дмитрий Чучмай.

Татьяна Собецкая