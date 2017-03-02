Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 4 марта 2017 года, Суббота
Украину представит O.Torvald
Чтобы в городе было чисто
Стационар – МВД, поликлинику – городу
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Сезон ремонта дорог открыт

Суббота, 4 марта 2017 года, № 23


Сезон ремонта дорог открыт

Фото Евгения Носенко: Первый блин – не комом. «Мариупольавтодор» отремонтировал аварийный участок дороги по улице Шмидта.

Первым делом «Мариупольавтодор» приведет в порядок городские автомагистрали

На сегодняшний день в реконструкции нуждаются около 40-50% мариупольских автодорог. В планах у созданного недавно коммунального коммерческого предприятия «Мариупольавтодор» на этот год – отремонтировать порядка 42-45 тысяч квадратных метров дорожного полотна. 

С почином!

Начать решили со срочного аварийного ремонта автодорог, которые больше всего пострадали за время зимних холодов и непогоды. В минувший четверг техника и ремонтная бригада «Мариупольавтодора» приступила к восстановлению дорожного покрытия на улице Шмидта, где расположен пост-мост.

«Это первая дорога, которую ремонтирует наше предприятие, – рассказал директор ККП «Мариупольавтодор» Дмитрий Чучмай. – Сегодня мы начали аварийный ямочный ремонт, который необходимо закончить в максимально сжатые сроки. Здесь был поврежден асфальт, и движение транспорта могло стать небезопасным».

«В течение двух дней рабочие проводили подготовку дорожного полотна, очищали ямы и прибордюрную часть от скопившихся за зиму песка и мусора, – отметил директор департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат. – Асфальт собственного производства – изготовлен на асфальтном заводе "Мариупольавтодора"».

Маршруты намечены

Дмитрий Чучмай заверил, что, как только окончательно установится ясная теплая погода, «Мариупольавтодор»вЂ‚приступит к текущему ремонту автодорог. После окончания работ на улице Шмидта ремонтники двинутся по улице Николаевской в сторонувЂ‚ДОСААФ.вЂ‚ВвЂ‚Центральном районевЂ‚ввЂ‚аварийномвЂ‚состоянии находится часть автодороги по бульвару Шевченко от пр. Строителей до Запорожского шоссе. Еще в прошлом году на этот участок была подготовлена проектно-

сметная документация. Как только будет подтверждено финансирование, «Мариупольавтодор» начнет работы. В Кальмиусском районе приведут в порядок участок магистрали по пр. Никопольскому – до пр. Металлургов, в Левобережном – дорожное полотно на ул. Пашковского.

Рассчитывают на две сотни миллионов

По словам Василия Клата, уже подготовлена проектно-сметная документация по ремонту дорог на сумму более 200 млн грн. Поскольку на сегодняшний день таких денег в местном бюджете нет, рассматривается вопрос привлечения средств из областного и государственного бюджетов. Кроме «Мариупольавтодора», для реконструкции дорожного полотна будут привлекаться подрядные организации.

Как считает Дмитрий Чучмай, состояние транспортных магистралей Мариуполя несколько лучше, чем в других населенных пунктах нашего региона. Во всех районах города создадут отдельные бригады, которые будут заниматься каждый своим направлением – текущими и капитальными ремонтами дорог, устранением разрытий, очисткой ливневой канализации и прибордюрной части, благоустройством остановочных павильонов, обследованием мостов. Уже выделено 57 млн грн на приобретение необходимого оборудования. На эти средства будет закуплено 29 единиц крупной автотранспортнойвЂ‚техники - катки, асфальтоукладчики, самосвалы и другие машины плюс средства малой механизации.

В «Мариупольавтодоре» намерены прислушаться к пожеланиям жителей по ремонту автомагистралей и приведению в порядок внутридворовых дорог. «Направить обращение можно в райадминистрацию, департамент транспорта и связи, или же непосредственно на наше предприятие на ул. Гагарина, 5», – рассказал «Ильичевцу. Город» Дмитрий Чучмай.

Татьяна Собецкая  


Другие новости выпуска № 23 от 4 марта 2017 года
  • Сезон ремонта дорог открыт /
  • Депутаты перераспределили полмиллиарда /
  • Разливайки: быть или не быть? /
  • ЦНАП начал выдавать загранпаспорта /
  • Если не верите нам – послушайте простых рабочих /
  • Цена пиара и охраны /
  • В УСЗН сократят штат /
  • Мариупольское Телевидение – 20 лет в эфире /
  • Ступени /
  • День сегодняшний /
  • Тротуарный «самиздат» /
  • Котельные рано останавливать /
  • Быть чуткой к людям / Публично о личном с Татьяной Собецкой
  • На слуху: значимые события недели /
  • План мероприятий /

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Сезон ремонта дорог открыт
    Первым делом «Мариупольавтодор» приведет в порядок городские автомагистрали Подробнее...


    Как развязать «мусорный» узел
    Стоит ли Мариуполю повторять печальный опыт Львова? Справиться с проблемой сбора и утилизации можно только на государственном уровне, и оттягивать решение вопроса времени уже нет Подробнее...


    Старые оглобли по новой цене
    Стоимость проезда растет быстрее, чем качество услуг: нужны компромиссные решения, уверены горожане Подробнее...


    Энергетический голод – результат блокады
    Из-за дефицита антрацитного угля останавливаются крупные промпредприятия Украины Подробнее...


    Дом для «четвероногого спецназа»
    В Мариуполе открыт современный кинологический комплекс – первый в своем роде в Донецкой области Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования