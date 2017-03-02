Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 1 марта 2017 года, Среда
Как развязать «мусорный» узел
Соревнуются будущие чемпионы
Чтобы в городе было чисто
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Исчезающее искусство

Четверг, 2 марта 2017 года, № 22

Давайте обсудим

Исчезающее искусство

Мозаики Мариуполя снова в центре внимания

Опровергать, что украинская мозаика – явление самобытное, наверняка никому не придет в голову. Тем более мариупольцам: мозаичные панно сопровождают нас по всему городу, встречая «Металлургами» на железнодорожном вокзале и приветствуя «Покорителями космоса» на торце здания главпочтамта. И пусть в суете дней мы не всегда обращаем внимание на этот элемент украшения городского пространства, но спорить с тем, что это произведения искусства, не станем.

«Ильичевец. Город» внес свою лепту в тему сохранности не только мозаик, но и витражей и монументальных произведений. Этим явлениям в украинском искусстве мы посвятили не одну публикацию.

И вот в минувшую субботу в креативном пространстве Vezha состоялась лекция «Забуте мистецтво» украинского фотографа Евгения Никифорова, пусть и не очень известного в кругах искусствоведов, но широко пропагандирующего интерес к советским мозаикам во всей Украине.

Говоря о «советских мозаиках», стоит отметить,  что не слышали даже намеков о современных попытках создания произведений этого вида искусства.

Евгений Никифоров широко известен пользователям социальных сетей, интересующимся искусством. Дело в том, что на протяжении ряда лет Евгений с единомышленниками составляет базу мозаичных и монументальных творений, причем настолько успешно, что в ближайшее время в издательстве «Основа» выйдет его книга на английском языке.

Интересно, что не так давно в новом для Мариуполя формате арт-пространства «ТЮ!» также прошла встреча с куратором проекта Soviet mosaic in Ukraine фонда «Изоляция» Евгенией ­Моляр.

Тогда, в начале февраля, она вместе с художником Владимиром Воротневым провела интересную и живую дискуссию о публичном искусстве, о советских мозаиках, современных муралах, декоммунизации и синтезе искусств.

И Евгения Моляр, и Евгений Никифоров прикладывают массу усилий для сохранения произведений монументального искусства. Для нас же их работа – совсем нелишнее напоминание об ускользающей красоте тех памятников искусства, на которые мы попросту не обращаем внимания то ли в силу привычки, то ли в силу незнания.

Очевидно, именно потому после практически двухчасовой лекции и показа отснятого по всей Украине материала молодой человек задал автору почти сакраментальный вопрос: «Так все-таки декоммунизировать или нет?» Трудно напрямую ответить человеку, который так ничего и не понял о важности сохранения памятников искусства, пусть и не признанных пока официально.

Николай Пожогин  


Другие новости выпуска № 22 от 2 марта 2017 года
  • Как развязать «мусорный» узел /
  • На грани остановки /
  • Цена минималки /
  • Минималка – больше, штатов – меньше /
  • «Зеленая экспедиция» в городе /
  • Разумный компромисс / Говорит главред
  • «Чистый подъезд» оказался конкурсом заразительным /
  • За «металлистами» теперь следят /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Бизнес «черных археологов» /
  • Свалки есть только в бедных странах /
  • Приглашение в «Мир детства» /
  • От линии до идеи / Pro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Декоммунизация добралась до 8 Марта / Город традиций с Анастасией Дмитраковой
  • Конфетно-букетный день / Город традиций с Анатасией Дмитраковой
  • Завещание или дарственная? /
  • Игорь Брискин: «Еще в детстве полюбил футбол со страшной силой» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мастер-класс от баскетбольного клуба «Мариуполь» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Украину представит O.Torvald / Город музыки с Еленой Калайтан
  • Хроника песенного конкурса / Город музыки с Еленой Калайтан
  • Исчезающее искусство / Давайте обсудим
  • Городская афиша /

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Как развязать «мусорный» узел
    Стоит ли Мариуполю повторять печальный опыт Львова? Справиться с проблемой сбора и утилизации можно только на государственном уровне, и оттягивать решение вопроса времени уже нет Подробнее...


    Старые оглобли по новой цене
    Стоимость проезда растет быстрее, чем качество услуг: нужны компромиссные решения, уверены горожане Подробнее...


    Энергетический голод – результат блокады
    Из-за дефицита антрацитного угля останавливаются крупные промпредприятия Украины Подробнее...


    Дом для «четвероногого спецназа»
    В Мариуполе открыт современный кинологический комплекс – первый в своем роде в Донецкой области Подробнее...


    Устали от войны, но не сдаемся
    Гостя из Греции поразили глаза детей из поселков вблизи линии разграничения и восхитили сила духа, вера в будущее и сплоченность мариупольцев Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования