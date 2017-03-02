Четверг, 2 марта 2017 года, № 22

Давайте обсудим



Исчезающее искусство

Мозаики Мариуполя снова в центре внимания

Опровергать, что украинская мозаика – явление самобытное, наверняка никому не придет в голову. Тем более мариупольцам: мозаичные панно сопровождают нас по всему городу, встречая «Металлургами» на железнодорожном вокзале и приветствуя «Покорителями космоса» на торце здания главпочтамта. И пусть в суете дней мы не всегда обращаем внимание на этот элемент украшения городского пространства, но спорить с тем, что это произведения искусства, не станем.

«Ильичевец. Город» внес свою лепту в тему сохранности не только мозаик, но и витражей и монументальных произведений. Этим явлениям в украинском искусстве мы посвятили не одну публикацию.

И вот в минувшую субботу в креативном пространстве Vezha состоялась лекция «Забуте мистецтво» украинского фотографа Евгения Никифорова, пусть и не очень известного в кругах искусствоведов, но широко пропагандирующего интерес к советским мозаикам во всей Украине.

Говоря о «советских мозаиках», стоит отметить, что не слышали даже намеков о современных попытках создания произведений этого вида искусства.

Евгений Никифоров широко известен пользователям социальных сетей, интересующимся искусством. Дело в том, что на протяжении ряда лет Евгений с единомышленниками составляет базу мозаичных и монументальных творений, причем настолько успешно, что в ближайшее время в издательстве «Основа» выйдет его книга на английском языке.

Интересно, что не так давно в новом для Мариуполя формате арт-пространства «ТЮ!» также прошла встреча с куратором проекта Soviet mosaic in Ukraine фонда «Изоляция» Евгенией ­Моляр.

Тогда, в начале февраля, она вместе с художником Владимиром Воротневым провела интересную и живую дискуссию о публичном искусстве, о советских мозаиках, современных муралах, декоммунизации и синтезе искусств.

И Евгения Моляр, и Евгений Никифоров прикладывают массу усилий для сохранения произведений монументального искусства. Для нас же их работа – совсем нелишнее напоминание об ускользающей красоте тех памятников искусства, на которые мы попросту не обращаем внимания то ли в силу привычки, то ли в силу незнания.

Очевидно, именно потому после практически двухчасовой лекции и показа отснятого по всей Украине материала молодой человек задал автору почти сакраментальный вопрос: «Так все-таки декоммунизировать или нет?» Трудно напрямую ответить человеку, который так ничего и не понял о важности сохранения памятников искусства, пусть и не признанных пока официально.

Николай Пожогин