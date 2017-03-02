Четверг, 2 марта 2017 года, № 22

Город музыки с Еленой Калайтан



Хроника песенного конкурса

Ведущие Евровидения – 2017. Многие хотели бы видеть на их месте Сергея Притулу.





В финалах и полуфиналах для дружественно голосующих стран-участниц утвердили каждой свое время – для объективности



Проект «Что там с Евровидением?» на канале «UA:Перший» выходит в эфир по будням и рассказывает о подготовке к конкурсу, о логотипах, билетах и слоганах.

«Что там с Евровидением?»

Ведущими международного песенного конкурса «Евровидение – 2017» впервые в истории стали трое мужчин: комментатор Евровидения в Украине и ведущий Тимур Мирошниченко, Александр Скичко и Владимир Остапчук.

Тимур Мирошниченко комментирует Евровидение в Украине более 10 лет, также вместе с Ани Лорак был ведущим детского песенного конкурса «Евровидение» в Киеве. Александр Скичко и Владимир Остапчук будут ответственны за проведение конкурса на сцене, а Тимур отправится в так называемый гринрум, где будет освещать атмосферу Евровидения – 2017 перед выходом артистов на сцену и после их выступления, а также во время проведения голосования.

Известны участники полуфиналов