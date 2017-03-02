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Четверг, 2 марта 2017 года, № 22

Город музыки с Еленой Калайтан

Хроника песенного конкурса

Ведущие Евровидения – 2017. Многие хотели бы видеть на их месте Сергея Притулу.

В финалах и полуфиналах для дружественно голосующих стран-участниц утвердили каждой свое время – для объективности

Проект «Что там с Евровидением?» на канале «UA:Перший» выходит в эфир по будням и рассказывает о подготовке к конкурсу, о логотипах, билетах и слоганах.

 «Что там с Евровидением?»

Ведущими международного песенного конкурса «Евровидение – 2017» впервые в истории стали трое мужчин: комментатор Евровидения в Украине и ведущий Тимур Мирошниченко, Александр Скичко и Владимир Остапчук.

Тимур Мирошниченко комментирует Евровидение в Украине более 10 лет, также вместе с Ани Лорак был ведущим детского песенного конкурса «Евровидение» в Киеве. Александр Скичко и Владимир Остапчук будут ответственны за проведение конкурса на сцене, а Тимур отправится в так называемый гринрум, где будет освещать атмосферу Евровидения – 2017 перед выходом артистов на сцену и после их выступления, а также во время проведения голосования.

Известны участники полуфиналов

В первый полуфинал Евровидения, который пройдет 9 мая, попали представители 18 стран – Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Молдовы, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии, Польши. Во втором полуфинале, который состоится через два дня, участие примут Македония, Эстония, Израиль, Болгария, Мальта, Голландия, Швейцария, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Беларусь, Венгрия, Австрия, Ирландия. Шесть стран автоматически проходят в финал: Германия, Франция, Украина, Италия, Испания и Великобритания.

 

 

  


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