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Четверг, 2 марта 2017 года, № 22


Свалки есть только в бедных странах

Переработка твердых бытовых отходов изначально требует крупных капиталовложений. Чтобы сортировка и утилизация мусора стала прибыльным бизнесом, нужна стратегия. В современном мире проблемы «мусорной бесхозяйственности» встречаются только в самых бедных странах. «ЮНЕСКО эффективность переработки бытового мусора даже использует как критерий определения благополучности стран», – отметил ректор ПГТУ Вячеслав Волошин.

Ежегодно в странах Европейского союза образуется порядка 2 миллиардов тонн отходов. Поэтому законодательство в сфере обращения с отходами в Европе достаточно строгое и определяется десятками документов. Отдельными директивами определяется обращение с опасными отходами, батарейками и аккумуляторами, автомобилями и электрооборудованием.

Самыми лучшими показателями по переработке мусора в Европе сейчас может похвастаться Швейцария (более 80% мусора), Германия (порядка 70%), Нидерланды (около 70%), Швеция (порядка 60%). В этих странах свалки были уничтожены как понятие еще несколько лет назад. А на местах старого захоронения отходов сейчас стоят современные установки для сбора биогаза. Более того, такие страны, как Германия и Швеция, импортируют мусор для полной загрузки своих мощностей.

Система переработки бытовых отходов в Европе построена следующим образом: граждане самостоятельно сортируют их на органические и неорганические, которые могут использоваться повторно (стекло, бумага, пластик, металл), и относят в отдельные для каждого вида вторсырья контейнеры. Каждый такой контейнер забирают в определенный день, чтобы избежать сложностей с логистикой.

Дальше коммунальщики ве­зут собранный мусор на сортировочные станции и перерабатывающие заводы. Там с помощью специального оборудования отходы автоматически делятся по группам: металлвЂ‚вытягивается магнитом,вЂ‚ пластик отсеивается на центрифуге и так далее. После этого вторичное сырье отправляется на предприятия, где получает новую жизнь.

Опасные отходы, такие как батарейки, аккумуляторы, бытовую технику, собирают отдельно. А биологические отходы с помощью компостирования ужимаются в объемах и отправляются на нужды сельского хозяйства. То, что не подлежит переработке, сжигается на мусоросжигательных заводах с современной системой пыле- и газо­очистки.

Такой комплексный подход помог европейцам предотвратить «мусорные» кризисы и превратить вторичное сырье в очередную статью доходов.

  


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