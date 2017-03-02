Четверг, 2 марта 2017 года, № 22





Бизнес «черных археологов»

В цивилизованных странах твердые бытовые отходы считаются ценным сырьем. Переработка отходов – прибыльный бизнес для огромных мусороперерабатывающих компаний по всему миру. Такие страны, как Швеция, Китай, покупают его у других стран, а затем перерабатывают – отдельно бумагу, железо, стекло, ПЭТ-тару, вырабатывая электроэнергию. В Украине принято считать, что мусор и его сортировка – прерогатива социально необеспеченных слоев населения, которые таким образом зарабатывают себе на жизнь. Мариуполь не исключение. Мусорные контейнеры и свалки – основные места скопления бездомных. Что они там ищут?

«Люди выбрасывают в общую кучу железо, картон, бумагу и стекло, которые мы сортируем и сдаем. Лом позволяет заработать какую-то копейку на жизнь. Иногда среди мусора можно найти целые консервы или даже нераспечатанные палки колбасы. В общую кучу попадает и хорошая одежда, которую еще носить и носить. Люди, не задумываясь, сгружают в мусорные баки много полезных вещей», – признался бездомный Виталий.

«С экологической точки зрения это правильно, потому что хоть какая-то часть сырья попадает на переработку. Но со стороны охраны здоровья и санитарной безопасности я категорически против такого промысла бездомных. Сортировку мусора надо переводить в цивилизованное русло», – считает директор департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского городского совета Ваагн Мнацаканян.

Новые евроконтейнеры облегчили… труд бездомных. Проникнуть в мусорокамеры не всегда удается, а вот крышки новых контейнеров не имеют замков. 5 лет назад городские власти пытались ввести закрывающиеся специальные баки для сбора стеклотары и ПЭТ, но бездомные моментально срывали замки и забирали сырье.