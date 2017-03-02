Четверг, 2 марта 2017 года, № 22

«Чистый подъезд» оказался конкурсом заразительным Подарки за неравнодушие. Вместе со взрослыми порядок в подъездах наводила и детвора – всем участникам конкурса организаторы вручили придверные коврики.



Пример для остальных. Жители дома № 82 по проспекту Строителей разбили в одном из подъездов небольшой сад, украсив лестничную клетку десятками горшков с комнатными растениями.



Большую уборку жители Центрального района совместили с приятным общением и поеданием блинов С каждым годом популярность конкурса «Чистый подъезд» растет – в этом году участников в 5 (!) раз больше, чем в прошлом, отмечает координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера и открывает «Ильичевцу. Город» секреты успеха. Подарков будет больше Традиционным определением в каждом районе двух самых чистых подъездов среди девятиэтажных и двух пятиэтажных домов не обойдется. Учитывая, что число участников в сравнении с прошлым годом выросло в пять раз, «Зеленый центр» решил увеличить и количество призов. Жители смогут сами выбрать приз для своего подъезда: либо современную железную дверь, либо набор почтовых ящиков, либо комплект LED-­освещения. Для жителей Центрального района предпоследний день Масленой недели ознаменовался генеральной уборкой. С раннего утра соседи собрались на лестничной площадке, чтобы привести в порядок каждый пролет, начистить до блеска перила и, конечно, просто пообщаться. В этот праздничный день конкурс «Чистый подъезд» объединил соседей всех возрастов – чистоту наводили все от мала до велика. Самый зеленый подъезд Обычному подъезду мариупольской пятиэтажки №82 на пр. Строителей есть чем удивить – жители создали настоящий зеленый оазис. Сейчас, пока весна еще не вступила в свои права, все теплолюбивые дворовые растения жильцы заботливо убрали в подъезд и выставили на лестничной клетке, на подоконниках аккуратно расставлены и комнатные цветы. Оставленные на улице многолетники заботливо прикрыты хвойными ветками, чтобы не допустить вымерзания. Даже стены в подъезде от первого до пятого этажа разукрашены местным художником лесными пейзажами. «Дому уже 50 лет, и за эти годы он менялся только к лучшему. У нас очень активная молодежь, и когда мы решили выйти на уборку, то равнодушных практически не было. Мы не готовились как-то специально, всегда поддерживаем подъезд в чистоте, поэтому сегодняшняя уборка для нас скорее лишний повод собраться и вместе попробовать блины, которые мы напекли в честь Масленицы для общего чаепития после работы», – рассказала член правления ОСМД Марина Бабенко. «Такие акции очень важны для города. Не все подъезды дружные, а «Зеленый центр» помогает нам объединиться и вместе работать для благоустройства своего дома и двора. Приятно, что мы и сами показываем менее активным горожанам пример добрососедства и поддержания порядка», – считает жительница Вера Найденова. Вместе мы сила! Жители подъезда в доме №169 на пр. Строителей признались, что на участие в конкурсе их подтолкнул уход от жэка. «Нашему дому уже 35 лет, и за это время мы не увидели ни одного ремонта. Кроме покраски стен на первом этаже, мы все делали по мере своих возможностей. Жэк не мог выделить нам даже банку краски. С первого декабря мы – ЖСК, и уже выиграли в конкурсе мини-проектов – установим пластиковые окна, договорились с интернет-провайдером об упорядочении проводов, навели порядок в подвале. Если получится выиграть в «Чистом подъезде», выберем комплект новых почтовых ящиков», – объяснила председатель ЖСК Раиса Ко­жухова. «Ох, нелегкая это работа – старый грязный подъезд убирать! Тут и краска облезла, и окна разбиты, и ремонта здесь не было лет 25...» Так в стихах коренная жительницавЂ‚дома,вЂ‚заместитель председателя ЖСК Нина Гуменюк обрисовывает ситуацию и отмечает уже серьезнее: «Сегодня из 36 квартир на уборку вышло только 17 человек, но это только начало. С уходом из жэка люди поймут, что благополучие зависит только от них. У многих в квартирах хороший евроремонт, неужели им приятно приходить домой по старым, обшарпанным ступеням?» Неравнодушных поддержим «Впервые в конкурсе приняли участие 11 тысяч человек. Жители наконец-то почувствовали соседское надежное плечо у себя в доме. Мариупольцы уже не просят, чтобы «Зеленый центр» приехал и все сделал за них, а обращаются за помощью. И общественный союз при поддержке металлургов всегда готов помочь активным горожанам», – отмечает координатор «Зеленого центра Метинвест» Сергей Магера. Татьяна Мацкова