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Четверг, 2 марта 2017 года, № 22


Минималка – больше, штатов – меньше

Первым делом сократят вакансии, к концу года штат муниципалитета уменьшат на 20%

Вслед за двукратным увеличением минимальной зарплаты существенно возросли бюджетные расходы. Только содержание муниципалитета обходится городскому бюджету Мариуполя в один миллиард гривен, такие затраты, по словам мэра Вадима Бойченко, непомерно высоки.

«Мы должны постоянно думать, как снижать свои расходы, в том числе за счет внедрения информационных технологий и автоматизации рабочих процессов. Благодаря снижению доли ручного труда мы будем приходить к снижению численности кадров», – подчеркнул городской голова в минувший вторник на заседании координационного совета. Высвобожденные средства планируют инвестировать в развитие Мариуполя, в частности на выполнение мероприятий программы экономического и социального развития. «Это вынужденная мера на пути развития Мариуполя, другого, к сожалению, не дано», – констатировал мэр.

В этом направлении уже сделаны первые шаги. Так, завтра на сессии горсовета депутаты рассмотрят вопрос оптимизации штатной численности исполнительных органов городского совета. С 15 марта планируют сократить 59 вакансий, а с 1 июня высвободят еще 22 штатных единицы – всего в течение 2017 года чиновников сократят на 20%.

Средства горбюджета должны расходоваться более эффективно, а качество услуг повышаться – так определил цель оптимизации управляющий делами исполкома Мариупольского горсовета Александр Кочурин. Правда, он не стал отрицать, что данный процесс может привести к сокращению работников. Но первым делом оптимизируют вакансии и сократят высвободившиеся точки. Обязанности же перераспределят между оставшимся персоналом. Когда встанет вопрос о сокращении людей, в первую очередь высвободят пенсионеров, так как они имеют хоть какие-то социальные гарантии. Финальный план по оптимизации штатной численности будет представлен на ближайшей сессии горсовета, пообещал Александр Кочурин.

  


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