Четверг, 2 марта 2017 года, № 22





За «металлистами» теперь следят

Исполком создал наблюдательно-карательную комиссию

Пресечь сбыт краденого кабеля, канализационных люков и прочих незаконно добытых металлоконструкций решили на понедельничном заседании исполкома Мари­упольского горсовета и создали комиссию, которой предстоит контролировать деятельность пунктов приема металла. «Ситуация по каж­дому такому пункту сугубо индивидуальна, и мы должны выработать решения, как действовать в каждом конкретном случае», – заявил директор департамента экономики и структурных реформ Мариупольского городского совета Юрий Кампов.

Не секрет, что многие из пунктов приема действуют не вполне законно и зачастую принимают металлолом, который еще недавно был телефонным или электрическим кабелем, чьим-то забором и т.д. В то же время важно не ущемлять деятельность тех предпринимателей, которые работают на законных основаниях.

Подобную инициативу поддержал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и предложил установить камеры видеонаблюдения в пунктах приема металлолома – «это моментально поможет избежать большей части вопросов к предпринимателям и их клиентам», уверен мэр.

Кроме первого заместителя городского головы Александра Голт­венко и Юрия Кампова в состав комиссии вошли представители ГСЧС, правоохранители, инспекторы по охране окружающей среды и медики.

Владимир Щербаков