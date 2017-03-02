Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 1 марта 2017 года, Среда
Дом для «четвероногого спецназа»
От линии до идеи
«Лютый фест» в Мариуполе
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / За «металлистами» теперь следят

Четверг, 2 марта 2017 года, № 22


За «металлистами» теперь следят

Исполком создал наблюдательно-карательную комиссию

Пресечь сбыт краденого кабеля, канализационных люков и прочих незаконно добытых металлоконструкций решили на понедельничном заседании исполкома Мари­упольского горсовета и создали комиссию, которой предстоит контролировать деятельность пунктов приема металла. «Ситуация по каж­дому такому пункту сугубо индивидуальна, и мы должны выработать решения, как действовать в каждом конкретном случае», – заявил директор департамента экономики и структурных реформ Мариупольского городского совета Юрий Кампов.

Не секрет, что многие из пунктов приема действуют не вполне законно и зачастую принимают металлолом, который еще недавно был телефонным или электрическим кабелем, чьим-то забором и т.д. В то же время важно не ущемлять деятельность тех предпринимателей, которые работают на законных основаниях.

Подобную инициативу поддержал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и предложил установить камеры видеонаблюдения в пунктах приема металлолома – «это моментально поможет избежать большей части вопросов к предпринимателям и их клиентам», уверен мэр.

Кроме первого заместителя городского головы Александра Голт­венко и Юрия Кампова в состав комиссии вошли представители ГСЧС, правоохранители, инспекторы по охране окружающей среды и медики.

Владимир Щербаков  


Другие новости выпуска № 22 от 2 марта 2017 года
  • Как развязать «мусорный» узел /
  • На грани остановки /
  • Цена минималки /
  • Минималка – больше, штатов – меньше /
  • «Зеленая экспедиция» в городе /
  • Разумный компромисс / Говорит главред
  • «Чистый подъезд» оказался конкурсом заразительным /
  • За «металлистами» теперь следят /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Бизнес «черных археологов» /
  • Свалки есть только в бедных странах /
  • Приглашение в «Мир детства» /
  • От линии до идеи / Pro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Декоммунизация добралась до 8 Марта / Город традиций с Анастасией Дмитраковой
  • Конфетно-букетный день / Город традиций с Анатасией Дмитраковой
  • Завещание или дарственная? /
  • Игорь Брискин: «Еще в детстве полюбил футбол со страшной силой» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мастер-класс от баскетбольного клуба «Мариуполь» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Украину представит O.Torvald / Город музыки с Еленой Калайтан
  • Хроника песенного конкурса / Город музыки с Еленой Калайтан
  • Исчезающее искусство / Давайте обсудим
  • Городская афиша /

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Как развязать «мусорный» узел
    Стоит ли Мариуполю повторять печальный опыт Львова? Справиться с проблемой сбора и утилизации можно только на государственном уровне, и оттягивать решение вопроса времени уже нет Подробнее...


    Старые оглобли по новой цене
    Стоимость проезда растет быстрее, чем качество услуг: нужны компромиссные решения, уверены горожане Подробнее...


    Энергетический голод – результат блокады
    Из-за дефицита антрацитного угля останавливаются крупные промпредприятия Украины Подробнее...


    Дом для «четвероногого спецназа»
    В Мариуполе открыт современный кинологический комплекс – первый в своем роде в Донецкой области Подробнее...


    Устали от войны, но не сдаемся
    Гостя из Греции поразили глаза детей из поселков вблизи линии разграничения и восхитили сила духа, вера в будущее и сплоченность мариупольцев Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования