Четверг, 2 марта 2017 года, № 22 Говорит главред

Разумный компромисс Два месяца блокады железнодорожных и автомобильных путей, похоже, подошли к самому пику. О том, что ситуация может привести к кризису в ТЭК и на промпредприятиях, говорено было немало, пока дело не дошло до ультиматумов. В непризнанных республиках заявили, что если блокада не будет прекращена, то они начинают национализацию предприятий, которые зарегистрированы в Украине и платят украинские налоги. И понеслось: «народный совет» неподконтрольных территорий принял поправки в якобы «закон о налоговой системе» и обязал юрлиц и физлиц-предпринимателей, не являющихся «резидентами», до 1 марта заключить договоры с их налоговыми агентами – опять же, основания для этого туманны. В ДТЭК заявили, что не собираются ничего перерегистрировать, между тем «Укртелеком» официально сообщил, что его попросту «отрубили» и он «вынужден прекратить с 1 марта 2017 года оказывать услуги на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными людьми». Но связь с неподконтрольной территорией это не оборвало – мобильный оператор «Водафон», бывший МТС, все так же стабильно соединяет абонентов на той и этой стороне. Вопрос лишь в том, поможет ли закончить хронику «товарной» блокады чрезвычайное совещание с промышленниками в Кабмине? Надеемся. Рожденный на следующий же день регламент перемещения товаров и грузов через линию разграничения жесткий и, как заявил премьер Гройсман, без лазеек для контрабанды, позволяющий металлургам, горнякам и ТЭК функционировать и не оставить жителей Украины без света, тепла и работы. По сути, компромиссный вариант – единственно возможный. Вооруженные методы выяснения отношений однозначно ни к чему хорошему бы не привели. А вот отключение света на протяжении продолжительного периода, остановка предприятий и месяцы без зарплат быстро расставили бы точки над «i» и помогли бы каждому гражданину Украины, что называется, на собственной шкуре определиться с истинным отношением к блокировщикам. С уважением, Елена Калайтан