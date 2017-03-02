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Четверг, 2 марта 2017 года, № 22
«Зеленая экспедиция» в городе
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|Фото Евгения Носенко. Наглядность и доступность. Все реализованные и запланированные этапы реконструкции и строительства МНЛЗ №4 представляет Владислав Климанчук.
Народные депутаты, журналисты и ученые оценили работу промышленников и властей в сфере экологии
В Мариуполе побывала команда проекта «Зеленая экспедиция». В ее составе депутаты, члены межфракционного депутатского объединения «Зеленая энергия изменений» Остап Еднак и Алексей Рябчин, эксперты в области «зеленой» тематики, общественные активисты, ученые и журналисты. Один из главных пунктов в программе визита – посещение меткомбината имени Ильича.
Инвестиции в здоровье горожан
С уникальным проектом модернизации аглофабрики с исключительным экологическим эффектом ознакомил столичных экспертов Евгений Кашкаров, директор по аглодоменному производству – начальник аглофабрики.
«Реконструкцию газоочистных установок с инвестициями 220 миллионов долларов планируется провести до 2020 года, это позволит уменьшить выбросы загрязняющих веществ в 11 раз, – конкретизировал главный аглодоменщик. – В настоящее время уже на пяти агломашинах установлены циклоны нового поколения, в этом году планируется провести реконструкцию еще трех».
Представителей «Зеленой экспедиции» интересовал вопрос мониторинга и установки газоанализаторов на источниках загрязнений.
«Это целый комплекс работ, которые за один день не сделаешь, и вот почему: только один проект будет стоить от 5 до 20 миллионов гривен, – подчеркнул старший менеджер по экологии операционной дирекции Группы Метинвест Александр Филоненко. – По мере реализации инвестиционных проектов на всех источниках выбросов появится система непрерывного мониторинга».
На строительной площадке машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №4 в конвертерном цехе первый заместитель гендиректора – директор по капстроительству и инвестициям меткомбината имени Ильича Владислав Климанчук подробно остановился на характеристиках оборудования, способного значительно улучшить структуру энергопотребления.
Гости были впечатлены. «Мы увидели, что на предприятиях Группы Метинвест уделяется внимание экологическим проектам и энергосбережению, – отметил народный депутат Украины Алексей Рябчин. – Это инвестиции в здоровье горожан и работников предприятия».
«Атмосфера» в порядке
После посещения меткомбината имени Ильича команда «Зеленой экспедиции» ознакомилась с работой передвижной экологической лаборатории. Первый зам мэра Александр Голтвенко рассказал гостям о наиболее важных экологических проблемах Мариуполя. Среди них – расширение полигона ТБО и строительство мусороперерабатывающего завода, а также обеспечение города питьевой водой. «Магистральный водовод, который питает Мариуполь, проходит через неподконтрольные территории. Даже сегодня из-за постоянных пробоин город недополучает нужный объем воды. Мы планируем реализовать проект по доочистке воды из расположенных рядом источников, таких как Павлопольское водохранилище», – сообщил Александр Голтвенко, подтвердив, что Мариуполь самостоятельно приступил к разработке проектно-сметной документации для реализации этого масштабного проекта.
Встреча народных депутатов, активистов и прессы продолжилась в Фонде развития Мариуполя. Там гостям презентовали Программу охраны и оздоровления окружающей среды Мариуполя на период до 2020 года
За опытом – в Мариуполь
По словам нардепа Алексея Рябчина, цель визита в Донецкую область – привлечь все без исключения политические силы к решению проблем украинской экологии. «Приятно, что, несмотря на все трудности, Мариуполь в этом направлении занимает лидирующие позиции», – отметил народный депутат.