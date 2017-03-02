Четверг, 2 марта 2017 года, № 22

Цена минималки Врач – золотые руки. Профессионалы своего дела, самоотверженно спасающие человеческие жизни, должны иметь самые лучшие условия для работы и достойную зарплату.



Или на что приходится идти чиновникам на местах, чтобы обеспечить бюджетникам обещанные 3200 Новая минимальная зарплата в 3200 грн, как выясняется, не принесла особой радости бюджетникам – их тарифные оклады сохранились на прежнем уровне, и теперь, чтобы выкрутиться из ситуации, руководителям бюджетных учреждений приходится перераспределять обязанности, расходы, сокращать вакансии и продумывать пути оптимизации. Ставка на «омоложение» и модернизацию Мнение мариупольских главврачей неоднозначно. «Вопрос сокращения штатов нужно обсуждать, чтобы каждый мог представить свое видение этого процесса, но до конкретики дело пока не доходило, – отметил главный врач горбольницы №4 Владимир Жигиль. – У нас есть проблема с кадрами, нехватка врачей и медсестер по нашей больнице составляет около 30%, зато с укомплектованностью младшим медперсоналом проблем нет». «Оптимизация штатов пока не обсуждалась, но потенциал для этого есть. Это можно сделать за счет укрупнения больниц, внедрения новых технологий, привлечения высококлассных специалистов и увеличения оборота койки», – считает главный врач горбольницы №1 Лариса Мамаева. Причина дефицита кадров в бюджетной сфере – низкие зарплаты. Особенно сложная ситуация с врачами первичного звена, в некоторых ЦПМСП не хватает от 40% до 50% специалистов. Недавнее повышение минималки, фактически уравнявшеевЂ‚доходывЂ‚санитарки, медсестры и врача без стажа, вызвало недовольство среди медиков. В правительстве порекомендовали дифференцировать оплату за счет премирования из фонда заработной платы. Но проблема в том, что на премии не хватает денег, отмечают руководители лечучреждений. «Когда поднималась минимальная ставка, не менялась тарифная сетка, и в этом проблема. При формировании бюджета денег больше не стало. Поступило распоряжение привести штатное расписание в соответствие, чтобы были средства на оплату труда с учетом повышения минимальной зарплаты, – рассказывает начальник управления здравоохранения Мариупольского горсовета Сергей Данилков. – Мы ищем возможность уменьшить штатную численность, но не за счет медработников, а за счет вакансий и немедицинских ставок. Нам, конечно же, нужны водители, уборщики и грузчики, но в результате оптимизации не должно страдать качество медицинских услуг – это для нас приоритет». По словам главного медика города, было бы целесообразно перевести на аутсорсинг питание, ремонт и обслуживание техники, но спрос, увы, не родил предложение. Сократят техперсонал В то же время упор будет сделан на качественные изменения. В планах ввести электронный реестр, в который будут вноситься истории болезни. В частности, регистратуры будут работать по типу фронт-офисов, а медрегистраторы должны обладать компьютерной грамотностью. Что же касается дифференциации оплаты труда квалифицированных и неквалифицированных работников, то, по словам Сергея Данилкова, эта тема обсуждается на уровне Кабмина и профильного министерства, вопрос должны решить в течение года. «Вопрос сокращения расходов за счет специалистов на повестке дня не стоит – их и так не хватает, сократят техперсонал, – подтвердила заместитель городского головы Ксения Сухова. – Оптимизация произойдет за счет внедрения современных технологий и закупки нового оборудования. Кадровый состав медучреждений должен обновляться. Мы делаем ставку на молодые и высококвалифицированные кадры, приглашаем в Мариуполь иногородних специалистов, в конце прошлого года в городе открылся филиал Донецкого национального медицинского университета. Средства городского бюджета следует использовать максимально эффективно, поэтому в каждой больнице упор сделают на развитие одного-двух отделений, которые снабдят современным оборудованием, на нем будет работать высококвалифицированный персонал. Сэкономленные за счет оптимизации средства будут инвестированы в развитие медицинской отрасли». По словам Ксении Суховой, ­денег на зарплаты работникам образования и здравоохранения в городском бюджете достаточно, так что опасения некоторых медиков по поводу перевода на сокращенный рабочий день беспочвенны. Повышение окладов не радует? По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, до 1 июля этого года в Украине планируется сократить около 3,8 тысячи ставок педагогов – в рамках реформы «Новая украинская школа». Сокращать будут не «живых людей», а штатные единицы. Большую часть ставок распределят в другие учреждения или сохранят с меньшими учебными нагрузками. В отличие от медиков, должностные оклады учителей повысили в тарифной сетке на два разряда. Таким образом, зарплата педагогов возросла примерно на 56%. Если до повышения минимальная зарплата учителя без категории и опыта работы составляла 2100 грн, то теперь начинающие педагоги будут получать около 3280 грн. Зарплата учителя высшей категории выросла с 4200 грн до 6500 грн. Все бы хорошо, если бы не несколько «но». На формирование учительского оклада влияет не только наличие категории и опыта работы, но и классное руководство и, что еще важнее, количество учебных часов. При сокращении часов преподавания многие учителя едва ли увидят ощутимую разницу в до- и послереформенных доходах. Малокомплектные школы и классы оптимизируют Много вопросов у педагогических работников вызывает и такой пункт реформы, как оптимизация школьной сети, которая предполагает закрытие или объединение с другими малокомплектных учебных заведений. В Мариуполе также имеются школы с малым количеством учащихся и классы с недобором учеников, и уже вовсю обсуждается никем не подтвержденная информация о том, что «сольют» аж 300 классов! Подобные слухи не развенчала, но и не прокомментировала Светлана Добровольская, возглавляющая департамент образования Мариупольского горсовета, пообещав дать комментарии чуть позже. «При проведении реформы образования необходимо учитывать специфику каждого района города, – считает депутат городского совета, председатель образовательного округа №7, директор школы №47 Нина Воробей. – К примеру, учебные заведения нашего округа расположены в Кальмиусском районе, который отличается большой протяженностью и неравномерным распределением населения. Есть школы, которые занимают большие здания, а учеников в них мало. Содержать их просто нерентабельно. Поэтому рассматривается вопрос о пересмотре школьной сети, но этот процесс не будет быстрым, пройдет поэтапно, в течение нескольких лет». Так, например, в школе №47 уже в следующем учебном году планируют вместо трех классов одной параллели по 20 учеников в каждом сделать два класса по 30вЂ‚человек. А также некоторым учителям уменьшат педагогическую нагрузку, но оставят не менее 18 часов в неделю, как это предусмотрено тарифной ставкой. В Мариупольском городском лицее проблемы недокомплекта учащихся традиционно нет, поэтому объединения учебных групп не предвидится, как не планируется пока и оптимизации педагогического состава, рассказала директор лицея Татьяна Акульшина Что думают школьники и их родители? Наталья Данильченко, мама восьмиклассницы ОШ №64 Я не в восторге от предстоящих нововведений. Преподавателей и так не хватает, куда их еще «оптимизировать»? Профессия учителя – не из легких, это огромные психологические нагрузки. Молодежь не хочет идти в сферу образования, педагоги пенсионного возраста сами уйдут из школы, если им уменьшить часы преподавания, – им станет просто невыгодно работать. Да, зарплату повысили, но эту разницу, я думаю, скоро «съест» инфляция. Артем, ученик 11 класса ОШ №38 Не хочется, чтобы кто-то из наших преподавателей вышел на пенсию или перешел в другую школу. Мы к ним привыкли, они – к нам. Хочу окончить школу вместе со своими одноклассниками и учителями. Я считаю, что лучше бы вкладывали средства в модернизацию кабинетов физики, химии – там, где проходят практические занятия, покупку компьютеров, строительство новых школьных стадионов и спортивных площадок. Светлана Ивановна, учитель, ныне пенсионерка Когда я еще работала в школе, у многих моих коллег была довольно-таки большая преподавательская нагрузка – и 30, и 35 часов в неделю. Так было не столько из-за того, что нам хотелось больше заработать, сколько по причине постоянной нехватки кадров. За последние три года дефицит преподавательского состава только увеличился. Проводить оптимизацию штатов можно только вместе с сокращением количества школ или классов, но ведь число учеников не сокращается! Алина, ученица 10 класса ОШ №63 Реформу образования необходимо проводить! Но делать это правильно. Я, например, очень рада, что мы можем сами выбирать направление учебы в старших классах. Это полезно для дальнейшего обучения в вузе. Хорошо, что повышают зарплату учителям. Я же вижу, насколько тяжело преподавателю подготовить и провести интересный урок, и особенно поддерживать дисциплину. Нужно, чтобы труд педагогов оплачивался достойно!

Татьяна Собецкая, Юлия Франжева