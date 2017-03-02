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Четверг, 2 марта 2017 года, № 22


На грани остановки

Металлурги призвали правительство снять блокаду

В минувший вторник представители бизнеса и отраслевых ассоциаций выступили за немедленное снятие блокады железной дороги в Донецкой области. В ходе совещания под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана представители металлургической промышленности заявили, что торговая блокада Донбасса может привести к закрытию предприятий и увольнению тысяч работников.

По словам генерального директора меткомбината имени Ильича Юрия Зинченко, из-за критического снижения поставок железорудного сырья, углей и кокса предприятие ежедневно несет 4 млн грн убытков:

«С начала блокады ж/д путей только Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича недополучил 46 тыс. тонн кокса, а это 20-30% наших потребностей. На 70% сократилось поступление флюсового известняка, это 80 тыс. тонн, полностью прекращено получение угля марки АС для аглофабрики. Убытки, которые мы несем, автоматически влияют на будущие отчисления налогов».

В свою очередь генеральный директор меткомбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили в своем выступлении призвал правительство не допустить расширения блокады и навести порядок: «Из-за нарушения закона «Азовсталь» потеряла 3,6 млн долларов только на подорожании сырья. Мы должны четко разграничить – где есть закон, а где его нет. И мы просим, чтобы закон был восстановлен».

Как сообщил президент объединения металлургических предприя­тий Украины «Укрметаллург­пром» Александр Каленков, весь ГМК представляет собой неразрывные производственно-логистические цепочки, а торговая блокада дестабилизирует работу всей отрасли: «Уже сейчас предприятия закрываются, консервируются. Снижение валютной выручки на 1,5 млрд долларов – это только на неконтролируемой территории Украины. Потери – до 45 тысяч рабочих мест, а люди не получают зарплату и не платят, в том числе в бюджет Украины. Недополучение налогов составляет порядка 1,6 – 1,7 млрд грн, снизились грузоперевозки».

Свое мнение на совещании у премьера высказал и генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов: «предприятие третий год находится на линии фронта. Однако сейчас сложилось впечатление, что вторая линия фронта – за нашей спиной. Блокада приводит к тому, что 20% угля, которые нам поставляли с неконтролируемой территории с наших украинских предприятий, мы перестали получать. Соответственно,вЂ‚производство снизилось. Январь-февраль мы отработали с убытком в 178 млн грн.  На заводе работает 4 тыс. человек, из них одну тысячу с 1 марта вывожу в простой, так как ползавода работает, вторая половина нет. И я не понимаю, когда смогу полностью возобновить производство».

Соб. инф.  


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