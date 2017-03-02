Четверг, 2 марта 2017 года, № 22

Как развязать «мусорный» узел Фото Евгения Носенко: Черный бизнес бездомных. Без организации раздельного сбора твердых бытовых отходов мусор в Мариуполе представляет ценность только для людей без определенного места жительства.



Стоит ли Мариуполю повторять печальный опыт Львова? Справиться с проблемой сбора и утилизации можно только на государственном уровне, и оттягивать решение вопроса времени уже нет Проблема мусорных свалок и переработки твердых бытовых отходов поглотила всю территорию Украины. После того как правительство из года в год закрывало глаза на сложившуюся ситуацию и пускало на самотек вопрос сбора и утилизации бытовых отходов, природа отомстила серьезным кризисом во Львове. Напомним, после пожара на Грибовицкой мусорной свалке – третьей по площади во всей Европе, в Украине наконец заговорили о необходимости разработки общегосударственной программы по сбору мусора. Задумываются об этом всерьез и в Мариуполе, по мнению экспертов, на решение вопроса у нас остается не более 7 лет. Прогнозы неутешительны На данный момент в Украине более 160 тысяч гектаров земли занимают мусорные полигоны. Свалки покрывают 7% всей площади страны (для сравнения: это почти площадь Дании). По нормам ЕС количество полигонов на одну страну не может превышать 500, в Украине их уже больше 6500(!). Из четырех мусоросжигательных заводов на территории нашего государства работает только столичный завод «Энергия». В Мариуполе сбором мусора занимается коммунальное предприятиевЂ‚«Коммунальник».вЂ‚Каждый день выезжает от 32 до 35 машин, чтобы собрать твердые бытовые отходы и доставить их на полигон. Директор предприятия Владимир Антоненко говорит, что масла в мусорный огонь подливают и сами жители, которые не заключают договор с «Коммунальником» и подкидывают мусор в чужие контейнеры или выбрасывают в ближайшие посадки. По «принципу кукушки» действуют 8000 абонентов. Собранный мусор, а это порядка 800 тысяч кубических метров в год, попадает на единственный действующий в городе Левобережный полигон. Здесь на площади 17 га отходы захораниваются. Причем первая очередь полигона начала заполняться еще в 2012 году и уже занята на 62%. По оценке директора КП «Полигон ТБО» Виктора Азизова, места хватит приблизительно на три года. «Уже сейчас готовится территория для второй очереди с сортировочной лентой, проектом занимается УКС, затем предстоит пройти экспертизу, и только потом начнется поиск подрядчиков через ProZorro», – рассказал Виктор Азизов. Захоронение отходов на действующем полигоне происходит с учетом всех санитарных требований и норм. Дренажная система и изоляция предотвращают попадание опасных веществ в почву. Но совсем рядом располагается старый полигон, где захоронены тысячи кубометров различных отходов с серьезной концентрацией канцерогенных веществ, отравляющих почву и реку. Городская власть планирует в будущем рекультивировать заброшенную свалку, сделав землю пригодной для сельского хозяйства, но и на это нужны инвестиции. Сейчас этим полигоном заинтересовалась компания «ТисЭко», которая с 2009 года сотрудничает с муниципалитетом по вопросу разработки закрытого Приморского полигона. с помощью современных технологий компания сжигает выделяющийся при перегнивании мусора метан,вЂ‚ вырабатывая электроэнергию. Пока петух не клюнет… По мнению ректора ПГТУ Вячеслава Волошина, проблему накопления мусора в городе нужно решать уже сегодня. «О переполнении львовской свалки местные власти знали еще 10 лет назад, но предпочли проигнорировать ее. Бездействие привело к тому, что Львов возит свой мусор по всей Украине, пытаясь найти ему новый «дом». Подобная ситуация может повториться и у нас. Левобережного полигона хватит еще на 5-7 лет. Когда полигон на Краснофлотской начал переполняться, прежняя городская власть не придумала ничего лучше, чем выделить новую землю под захоронение мусора. Но это не решает проблему, а лишь ненадолго отодвигает катастрофу. Не имея возможности переработать, старый мусор можно было хотя бы уменьшить в объемах. Компостирование помогло бы в два раза сократить объемы бытовых отходов», – объяснил Вячеслав Волошин. О планах по строительству мусороперерабатывающего завода в Мариуполе новая команда городской власти начала говорить еще прошлым летом – и перспективы обозримы. Городской голова Вадим Бойченко отмечает, что инвесторы готовы взять на себя этот проект. Директор департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского горсовета Ваагн Мнацаканян рассказал, как выглядит ситуация сейчас: «Здесь не все так просто. Строительство мусоросжигательного завода на территории города не­эффективно. Утилизация всего мари­упольского мусора не займет много времени, а что заводу делать потом? Один Мариуполь не сможет загрузить производственную мощность предприятия, и завод будет простаивать без сырья. Иностранные инвесторы не пойдут на такие риски, а городской бюджет не потянет столь дорогостоящий проект. Решение должно быть на государственном уровне. Полгода назад Департамент экологической безопасности и обращения с отходами Министерства экологии и природных ресурсов Украины взялся за разработку национальной стратегии обращения с отходами. Сейчас рабочая группа активно занимается этим вопросом, и, если все будет хорошо, уже весной будет утвержден план. Европе тоже не нужен грязный сосед, и есть инвесторы, готовые помочь Украине, но для этого должен быть общенациональный план. Тогда и Мариуполь с учетом территориальных особенностей сможет внедрить у себя сортировку мусора», – объясняет Ваагн Мнацаканян. Действительно, без сортировки мусора его переработка и утилизация невозможны. Здесь уже все будет зависеть от самих жителей. Бесплатный сбор опасных отходов На данный момент в Мариуполе нет и муниципальной программы по сбору и утилизации опасных отходов, таких как батарейки, аккумуляторы, энергосберегающие лампы и так далее. Первым с такой инициативой выступил «Зеленый центр Метинвест», организовав в школах акцию по сбору батареек и отправив их на единственный в Украине завод по переработке опасных отходов «Аргентум». После этого коробки для сбора отработанных элементов питания появились и в крупных торговых сетях. Нерешенной осталась проблема с люминесцентными лампами, которые тысячами оказываются на городской свалке, выделяя опасные газы и отравляя почву. Ваагн Мнацаканян подчеркнул, что сбор опасных отходов – одна из первоочередных задач муниципалитета. «Мы уже нашли запорожскую компанию, которую надеемся увидеть в Мариуполе. Тогда будет возможно организовать бесплатный сбор электрических отходов во всех районах города. Сейчас сдать люминесцентную лампу в специализированную фирму обойдется мариупольцу не дешевле, чем купить новую», – отметил эколог. Татьяна Мацкова