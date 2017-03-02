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Четверг, 2 марта 2017 года, № 22

Город спорта с Александром Куртовым

Мастер-класс от баскетбольного клуба «Мариуполь»

Любители против профи. В этом матче соперники решали разные задачи.

Профессиональные спортсмены популяризируют свой вид спорта, играя с любителями

В спорткомплексе «Новатор» состоялся необычный баскетбольный матч. Соперником клуба «Мариуполь», который выступает в высшей лиге чемпионата Украины, стала сборная команда Мангушского района. Этот товарищеский поединок стал возможным благодаря программе популяризации баскетбола, которую успешно реализует мариупольская федерация, и инициативе депутата Мангушского районного совета Алексея Воробьева. Перед началом встречи вице-президент мариупольской федерации Александр Скутельник отметил, что команда мастеров проведет мастер-класс и для детей поселка Мангуш. Для баскетболистов «Мариуполя», которые готовятся к матчам второго этапа чемпионата Украины среди команд высшей лиги, поединок с мангушскими коллегами стал тренировкой с повышенной ответственностью.

КапитанвЂ‚«Мариуполя»вЂ‚Марк Боднар считает, что такие матчи нужны обеим командам: «Для баскетболистов Мангуша поединок интересен тем, что они смогли попробовать свои силы против профи. Для нас это возможность отработать комбинации, которые потом будем применять в чемпионате Украины».

А баскетболисты Мангушского района выходили на площадку с твердым намерением дать бой профессионалам, об этом рассказал капитан гостей Артем Попруженко: «Страха нет, мы тренируемся, любим этот вид спорта, дадим сопернику бой. У нас в районе проводится свой чемпионат, отобрали 12 сильнейших игроков, которые приняли участие в матче».

Сам поединок прошел в дружеской атмосфере. И хотя силы были неравны, гости из Мангушского района заслужили самых добрых слов за желание бороться до финальной сирены, не уступить сопернику в каждом отдельно взятом игровом эпизоде. Итоговым результатом 78:77 в пользу МБК «Мариуполь» игроки Мангушского района могут гордиться.

 

  


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