Четверг, 2 марта 2017 года, № 22 Город спорта с Александром Куртовым

Игорь Брискин: «Еще в детстве полюбил футбол со страшной силой» Верные друзья. Футбольный мяч, свисток и секундомер сопровождают тренера на протяжении всей его деятельности.



Известный детский тренер отпраздновал юбилей Мариуполь всегда славился квалифицированными детскими футбольными тренерами, но даже на их фоне Игорь Брискин выглядит наиболее успешным, если брать во внимание, где выступали и выступают его многочисленные ученики. Вот уже несколько лет Игорь Михайлович на пенсии, но все так же в курсе всех городских футбольных новостей, внимательно следит за игрой своих бывших воспитанников, при встрече дает им дельные советы. 26 февраля Игорю Брискину исполнилось 70 лет. Коллектив газеты «Ильичевец. Город» желает юбиляру крепкого здоровья, а сам именинник рассказал нашему корреспонденту о секретах своей профессии. – Игорь Михайлович, как вы приобщились к спорту? – Я родился в семье спортсменов, отец был чемпионом и рекордсменом Советского Союза по спортивной ходьбе, мать – дискоболка, участвовала в чемпионатах Украины. С малых лет я ездил по всей Украине, по всему СССР на соревнования вместе с ними. Поначалу занимался легкой атлетикой у отца, а потом перевесил футбол, я очень полюбил этот вид спорта. Однажды по радио слушал репортаж о матче «Шахтер» – «Динамо» (Тбилиси), отец в это время чем-то рядом занимался. Когда горняки забили гол, я так закричал от радости, что напугал отца. В 1958 году, когда мне было 11 лет, летом отдыхал в пионерлагере Павки Корчагина, располагавшемся в районе нынешней мечети. А в это время шли радиотрансляции чемпионата мира по футболу из Швеции, где выступала и сборная СССР, причем начинались они поздно, в 11 часов вечера. Так вот, чтобы послушать репортаж, я сбегал из лагеря, через овраг пробирался в дом отдыха «Мир» и слушал там трансляции. Сам играть стал довольно поздно, когда учился в девятом классе. Но уже через год выступал в чемпионате города за взрослых. – На какой позиции играли? – На позиции правого полузащитника. – Где получили спортивное образование? – Учился в Ленинградском институте физкультуры имени Лесгафта на кафедре футбола. Самым любимым преподавателем, под влиянием которого сформировалась моя футбольная философия, был Герман Зонин, который несколькими годами позже неожиданно для всех привел луганскую «Зарю» к победе в чемпионате СССР. По окончании вуза в 1969 году я вернулся в Жданов (так тогда назывался Мариуполь. – Прим. ред.) и набрал группу мальчишек 1954-57 годов рождения, стал их тренировать. Но удалось поработать недолго, уже в ноябре меня призвали в армию. После службы продолжил работать тренером, в первом выпуске у меня были такие известные в будущем футболисты, как Володя Пархоменко, Виктор Утченко, капитан «Новатора». – Игорь Михайлович, на профессиональном уровне выступали 27 ваших воспитанников. ­Кто-то более удачно, кто-то менее. Кто был среди них самым талантливым, самым успешным? – Это Александр Спивак, мастер спорта международного класса, игрок национальной сборной Украины. В составе одесского «Черноморца» Александр становился серебряным призером чемпионата Украины, с донецким «Шахтером» выигрывал Кубок Украины. Был серебряным и бронзовым призером чемпионата России в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга, обладателем Кубка России. Его еще Валерий Лобановский приглашал в киевское «Динамо», но Александр побоялся, что будет сидеть там на скамейке запасных. Играл Спивак на позиции левого полузащитника. – Расскажите о Владимире Пархоменко, которого любители футбола знают по выступлениям за донецкий «Шахтер», с которым он выигрывал Кубок СССР в 1983 году. – Володю отчислили из мариупольской команды мастеров, которая выступала во второй лиге чемпионата Советского Союза, как неперспективного в 1975 году. Я лично отвез его в Ленинград, взял отпуск на работе за свой счет, хотя мне грозили увольнением. Отвез я его к Герману Зонину в «Зенит». Там Володя не заиграл, но стал играть в ленинградском «Динамо», которое выступало в первой союзной лиге, это тоже высокий уровень. Его туда Зонин и рекомендовал. – Как вы набирали мальчишек к себе в группу? Брали всех желающих или был отбор по каким-то критериям? – Практически во всех школах Жовтневого (сейчас Центрального), Приморского и Ильичевского (Кальмиусского) районов я развесил объявления, в которых приглашал мальчишек именно на отбор. Приходило очень много ребят. А выбирал их по футбольному мышлению. Главный для меня критерий выбора – их игра. Я давал им мяч и внимательно смотрел, как они играют. Этого было достаточно, чтобы сделать выводы. Когда только начал тренировать детей, съездил в Донецк, где встретился с великим детским тренером Петром Андреевичем Пономаренко. Поехал к нему, и мы с ним проговорили целый день. У него я многому научился. Пономаренко всю жизнь проработал с детьми в «Шахтере» и единственный среди детских наставников был удостоен звания заслуженного тренера СССР. Вратари братья Чановы, Виктор и Вячеслав, защитник Виктор Звягинцев, нападающийвЂ‚Сергей Щербаков, которы выступал в Португалии, – его воспитанники. Нынешний тренер «Ильичевца» Александр Севидов тоже начинал тренироваться у него. – Вы довольны, как сложилась ваша карьера детского тренера? – Конечно, многие мои воспитанники стали классными футболистами и настоящими людьми, это главное. И хотя мне уже 70, есть силы и опыт, который мог бы еще передавать молодежи. Футбол – это моя жизнь, и я прожил ее счастливо.

