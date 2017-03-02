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Четверг, 2 марта 2017 года, № 22


Завещание или дарственная?

За недвижимость, полученную в наследство в 2017 году, придется платить по-новому

Наследники второй очереди родства освобождаются от уплаты 5% налога от стоимости недвижимого имущества, перешедшего им по завещанию, но эта норма не распространяется на дареную недвижимость.

В Украине упрощено оформление наследства для наиболее близких родственников наследодателя. Правовые нормы утверждены Законом №0940 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства и уточнения некоторых положений». Данный законопроект приняли народные депутаты 23 февраля 2016 года.

Норма закона вступает в силу со следующего дня после его официальной публикации и будет применяться к доходам, полученным от наследства или дара, начиная с 1 января 2017 года.

Законом отменены налоги и денежная оценка недвижимых объектов оформленного наследства, полученных наследниками первой и второй очереди родства с наследодателем. До принятия закона только родственники первой очереди родства владели правом не оплачивать налог в размере 5% от стоимости недвижимости, полученной в наследство. Напомним, наследниками первой очереди считаются родители, муж, жена и дети завещателя. Наследники второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки завещателя – в 2017 году получили право на нулевую ставку налога на доход от наследуемого имущества. Также отменена оценка недвижимости, полученной по завещанию в наследство.

Новый закон устанавливает, что при оформлении договора дарения подарки, в том числе и недвижимость, облагаются по нулевой ставке налога для родственников первой очереди родства. Но все остальные родственники должны уплатить государству 5% за получение недвижимости в дар.

Соб. инф.  


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