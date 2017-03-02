Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 1 марта 2017 года, Среда
Молодому предприятию – молодую энергию
Старые оглобли по новой цене
О земном и возвышенном
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Декоммунизация добралась до 8 Марта

Четверг, 2 марта 2017 года, № 22

Город традиций с Анастасией Дмитраковой

Декоммунизация добралась до 8 Марта

За и против отмены Международного женского дня

Восьмое марта вместе с рядом других праздников может быть декоммунизировано. Законопроект о государственных праздниках в Украине разработал институт национальной памяти. В документе предлагается отменить выходной 8 Марта, 1 и 9 Мая. Между тем на сайте организации подчеркивается, что не предусматривается отмена международных и всемирных праздников (8 Марта, 1 Мая и других) и вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день (9 марта).

Чем же так провинился Международный женский день? По мнению директора института национальной памяти Владимира Вятровича, он достался нам в наследство от СССР: «У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения».

Уважение к женщине и… выходной

Такие заявления в стране вызвали споры. Известные украинцы стали высказываться за и против отмены 8 Марта. Среди тех, кто поддерживает декоммунизацию этого праздника, писатели Андрей Кокотюха и Андрей Любка, певица и художница Анжелика Рудницкая, политик, общественный и культурный деятель Олесь Доний, профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий.

В комментарии Styler Андрей Кокотюха сказал: «Надо разделять праздники и выходные дни. Праздник – это то, что всегда с тобой. И праздновать можно и нужно все, что угодно, и когда захочется. Хоть День взятия Бастилии, хоть День борьбы женщин за свои права. Именно такова первичная суть 8 Марта… И выходным его делать необязательно. Уважение к женщинам не определяется наличием в их честь одного выходного дня».

«Проблему 8 Марта считаю вообще надуманной от начала до конца, – написала в Facebook Анжелика Рудницкая. – Это идеологический праздник, суть которого не знают, пожалуй, процентов 90. Но празднуют, потому что это «праздник женщин». Извините, но праздновать раз в год, что ты женщина, это как-то противоестественно и алогично».

Против дискриминации

За сохранение 8 Марта высказывались знаменитая гимнастка Стелла Захарова, движение Натальи Королевской «Женщины за мир», народный депутат Украины Вадим Рабинович и другие.

 «Все мы знаем: 8 марта как Международный женский день празднуется во многих странах мира, – отмечает олимпийская чемпионка Стелла Захарова. – И, как мне кажется, было бы глупо это менять и переносить».

«8 Марта символизирует борьбу женщин за равноправие, мир и справедливость. И сегодня женщины Украины объединились и отстаивают эти ценности ради благополучия и развития нашей страны», – подчеркнула сопредседатель «Национальной платформы "Женщины за мир"» Тамара Ищенко.

Еще в 2016-м писательница Лада Лузина высказывалась за сохранение праздника: «Вокруг есть множество женщин, которые имеют право на «женский день». День, когда нужно говорить и о прошлом, и о будущем «женского вопроса», а заодно и о том, как в увлечении современными идеями не добрести до отрицания женского пола как такового».

А еще годом ранее Владимир Яворский, правозащитник, член правления Украинской Хельсинской группы по правам человека, писал: «Отношение к Международному дню женщин у многих разное. У меня оно было тоже негативное, я связывал его с праздником социалистов и политикой. Но на самом деле это день борьбы против дискриминации женщин. И именно поэтому его следует поддерживать и отмечать…  Этот день отмечается на разных континентах, и главная его цель в защите прав женщин. Дискриминация женщин является очень распространеннымвЂ‚позорным явлением во многих странах, в том числе и в Украине. Отрицать этот день – как отрицать то, что у человека есть права».

Хотите праздновать? Подпишите петицию!

17 февраля в официальном интернет-представительстве Президента Украины появилась электронная петиция с призывом не допустить отмены 8 Марта. Это традиционный и особый день не только для каждой украинской женщины, но и для всех женщин мира, говорится в петиции, автором которой является Анастасия Петренко. «Праздник весны, красоты, нежности и женственности необходимо сохранить!» – призывает она.

Между тем за десять дней петиция набрала всего около 900 голосов из 25 000 необходимых. Выходит, большинству украинцев все равно, останется ли 8 Марта в календаре государственных праздников или нет?

А людям нравится

Оксана Авдан, молодая мама

Я думаю, что какое бы решение ни приняло правительство, люди будут праздновать, как и раньше. Женщины не должны лишаться 8 Марта. Обидно, конечно, что в этом случае не будет выходного, но это ничего не изменит. Я тоже буду отмечать, обязательно поздравлю маму цветами.

Ярослав Герасименко, студент

В современной Украине не вижу целесообразности этого праздника на государственном уровне. Изначально он создавался в контексте борьбы за права женщин. Но я против того, что с 8 Марта произошло в советские годы. Он стал слишком конфетно-букетным и утратил настоящий смысл – подчеркнуть равноправие.

Наталья Владимировна, пенсионерка

Положительно отношусь к 8 Марта, это настоящий праздник женщин еще с давних времен. Нельзя нам отказываться от устоявшихся традиций, это как отказываться от матери или отца, от дедушки или бабушки. Что у нас остается в итоге? И зачем отбирать у людей памятные даты, неясно.

Юрий, бизнесмен

Даже если в стране отменят праздник, будем отмечать его в любом случае. А насчет отсутствия выходного – несправедливо, но всегда можно прийти после работы и поздравить жену. К примеру, романтическим ужином или другим сюрпризом к празднику. И неважно, будет он считаться государственным или нет.

 

Другие новости выпуска № 22 от 2 марта 2017 года
  • Как развязать «мусорный» узел /
  • На грани остановки /
  • Цена минималки /
  • Минималка – больше, штатов – меньше /
  • «Зеленая экспедиция» в городе /
  • Разумный компромисс / Говорит главред
  • «Чистый подъезд» оказался конкурсом заразительным /
  • За «металлистами» теперь следят /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Бизнес «черных археологов» /
  • Свалки есть только в бедных странах /
  • Приглашение в «Мир детства» /
  • От линии до идеи / Pro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Декоммунизация добралась до 8 Марта / Город традиций с Анастасией Дмитраковой
  • Конфетно-букетный день / Город традиций с Анатасией Дмитраковой
  • Завещание или дарственная? /
  • Игорь Брискин: «Еще в детстве полюбил футбол со страшной силой» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мастер-класс от баскетбольного клуба «Мариуполь» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Украину представит O.Torvald / Город музыки с Еленой Калайтан
  • Хроника песенного конкурса / Город музыки с Еленой Калайтан
  • Исчезающее искусство / Давайте обсудим
  • Городская афиша /

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Как развязать «мусорный» узел
    Стоит ли Мариуполю повторять печальный опыт Львова? Справиться с проблемой сбора и утилизации можно только на государственном уровне, и оттягивать решение вопроса времени уже нет Подробнее...


    Старые оглобли по новой цене
    Стоимость проезда растет быстрее, чем качество услуг: нужны компромиссные решения, уверены горожане Подробнее...


    Энергетический голод – результат блокады
    Из-за дефицита антрацитного угля останавливаются крупные промпредприятия Украины Подробнее...


    Дом для «четвероногого спецназа»
    В Мариуполе открыт современный кинологический комплекс – первый в своем роде в Донецкой области Подробнее...


    Устали от войны, но не сдаемся
    Гостя из Греции поразили глаза детей из поселков вблизи линии разграничения и восхитили сила духа, вера в будущее и сплоченность мариупольцев Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования