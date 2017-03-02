Четверг, 2 марта 2017 года, № 22 Город традиций с Анастасией Дмитраковой

Декоммунизация добралась до 8 Марта За и против отмены Международного женского дня Восьмое марта вместе с рядом других праздников может быть декоммунизировано. Законопроект о государственных праздниках в Украине разработал институт национальной памяти. В документе предлагается отменить выходной 8 Марта, 1 и 9 Мая. Между тем на сайте организации подчеркивается, что не предусматривается отмена международных и всемирных праздников (8 Марта, 1 Мая и других) и вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день (9 марта). Чем же так провинился Международный женский день? По мнению директора института национальной памяти Владимира Вятровича, он достался нам в наследство от СССР: «У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения». Уважение к женщине и… выходной Такие заявления в стране вызвали споры. Известные украинцы стали высказываться за и против отмены 8 Марта. Среди тех, кто поддерживает декоммунизацию этого праздника, писатели Андрей Кокотюха и Андрей Любка, певица и художница Анжелика Рудницкая, политик, общественный и культурный деятель Олесь Доний, профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий. В комментарии Styler Андрей Кокотюха сказал: «Надо разделять праздники и выходные дни. Праздник – это то, что всегда с тобой. И праздновать можно и нужно все, что угодно, и когда захочется. Хоть День взятия Бастилии, хоть День борьбы женщин за свои права. Именно такова первичная суть 8 Марта… И выходным его делать необязательно. Уважение к женщинам не определяется наличием в их честь одного выходного дня». «Проблему 8 Марта считаю вообще надуманной от начала до конца, – написала в Facebook Анжелика Рудницкая. – Это идеологический праздник, суть которого не знают, пожалуй, процентов 90. Но празднуют, потому что это «праздник женщин». Извините, но праздновать раз в год, что ты женщина, это как-то противоестественно и алогично». Против дискриминации За сохранение 8 Марта высказывались знаменитая гимнастка Стелла Захарова, движение Натальи Королевской «Женщины за мир», народный депутат Украины Вадим Рабинович и другие. «Все мы знаем: 8 марта как Международный женский день празднуется во многих странах мира, – отмечает олимпийская чемпионка Стелла Захарова. – И, как мне кажется, было бы глупо это менять и переносить». «8 Марта символизирует борьбу женщин за равноправие, мир и справедливость. И сегодня женщины Украины объединились и отстаивают эти ценности ради благополучия и развития нашей страны», – подчеркнула сопредседатель «Национальной платформы "Женщины за мир"» Тамара Ищенко. Еще в 2016-м писательница Лада Лузина высказывалась за сохранение праздника: «Вокруг есть множество женщин, которые имеют право на «женский день». День, когда нужно говорить и о прошлом, и о будущем «женского вопроса», а заодно и о том, как в увлечении современными идеями не добрести до отрицания женского пола как такового». А еще годом ранее Владимир Яворский, правозащитник, член правления Украинской Хельсинской группы по правам человека, писал: «Отношение к Международному дню женщин у многих разное. У меня оно было тоже негативное, я связывал его с праздником социалистов и политикой. Но на самом деле это день борьбы против дискриминации женщин. И именно поэтому его следует поддерживать и отмечать… Этот день отмечается на разных континентах, и главная его цель в защите прав женщин. Дискриминация женщин является очень распространеннымвЂ‚позорным явлением во многих странах, в том числе и в Украине. Отрицать этот день – как отрицать то, что у человека есть права». Хотите праздновать? Подпишите петицию! 17 февраля в официальном интернет-представительстве Президента Украины появилась электронная петиция с призывом не допустить отмены 8 Марта. Это традиционный и особый день не только для каждой украинской женщины, но и для всех женщин мира, говорится в петиции, автором которой является Анастасия Петренко. «Праздник весны, красоты, нежности и женственности необходимо сохранить!» – призывает она. Между тем за десять дней петиция набрала всего около 900 голосов из 25 000 необходимых. Выходит, большинству украинцев все равно, останется ли 8 Марта в календаре государственных праздников или нет? А людям нравится Оксана Авдан, молодая мама Я думаю, что какое бы решение ни приняло правительство, люди будут праздновать, как и раньше. Женщины не должны лишаться 8 Марта. Обидно, конечно, что в этом случае не будет выходного, но это ничего не изменит. Я тоже буду отмечать, обязательно поздравлю маму цветами. Ярослав Герасименко, студент В современной Украине не вижу целесообразности этого праздника на государственном уровне. Изначально он создавался в контексте борьбы за права женщин. Но я против того, что с 8 Марта произошло в советские годы. Он стал слишком конфетно-букетным и утратил настоящий смысл – подчеркнуть равноправие. Наталья Владимировна, пенсионерка Положительно отношусь к 8 Марта, это настоящий праздник женщин еще с давних времен. Нельзя нам отказываться от устоявшихся традиций, это как отказываться от матери или отца, от дедушки или бабушки. Что у нас остается в итоге? И зачем отбирать у людей памятные даты, неясно. Юрий, бизнесмен Даже если в стране отменят праздник, будем отмечать его в любом случае. А насчет отсутствия выходного – несправедливо, но всегда можно прийти после работы и поздравить жену. К примеру, романтическим ужином или другим сюрпризом к празднику. И неважно, будет он считаться государственным или нет.