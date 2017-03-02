Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 1 марта 2017 года, Среда
Хроника песенного конкурса
В честь Виталия Мандрыка
О земном и возвышенном
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / От линии до идеи

Четверг, 2 марта 2017 года, № 22

Pro-творчество с Николаем Пожогиным

От линии до идеи

«В мартене». Виктор Кофанов, бумага, линогравюра.
«Зимний вечер». Сергей Баранник, литография.
«Подсолнухи». Виктор Кофанов, линогравюра.

Выставку графики украинских художников презентовали в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи

Шестьдесят восемь графических работ, представленных на нынешней выставке «Мастера ХХ века», трудно назвать ретроспективным показом. Извлеченные на свет из фондов Центра современного искусства имени Архипа Куинджи, эти работы – не срез определенного времени, не рассказ о творчестве того или иного художника, а скорее признание в любви самих мастеров к сотрудникам за их профессионализм, за верность музейному делу. Многие из выставленных работ подарены самими авторами, и в том их еще большая ценность.

Офорт, лито- и линогравюры, созданные в 70-е – 80-е годы прошлого столетия, в полной мере отражают и дух той эпохи, и искания самих авторов. Народный художник Украины Владимир Шендель, заслуженный художник Украины Сергей Баранник, заслуженный художник Украины Виктор Кофанов – уже только эти имена способны привлечь к любой выставке широкий интерес.

История и география

«Донецкому краю повезло: здесь родился, живет и творит уникальный график и живописец Владимир Шендель, – уверена сотрудник центра Светлана Гусева. – Думаю, сегодня не только в Донбассе, но и во всей Украине вряд ли найдется мастер такого уровня, впитавший в себя гигантский пласт

отечественной истории и культуры и столь филигранно владеющий такими сложнейшими техниками, как офорт, линогравюра, литография. Почти всегда сюжет, запечатленный художником, связан с каким-либо этапным событием нашей истории, конкретным и узнаваемым географическим местом».

С любовью к Мариуполю

Заслуженный художник Украины Виктор Кофанов – самый выдающийся график Мариуполя, в мастерской которого до сих пор есть станок для печати. «Офорт – искусство многотрудное, – рассказал заслуженный художник Украины Олег Ковалев. – Казалось бы, зачем так мучиться: резать и шлифовать металл, дышать лаком, кислотой и растворителями, ходить с черными после печати руками, пытаться достичь технического совершенства? Наблюдение за процессом печати, когда автор возится с разными красками, мокрой бумагой, крутит колесо офортного станка, представляя себя, несомненно, капитаном у руля, увлекает и завораживает».

В 70-е годы ХХ века Виктор Кофанов овладевает техникой цветного офорта – редкого и сложного способа печатной графики. Серия его работ, посвященная городским мотивам, признана вневременной визитной карточкой Мариуполя.

Момент истины

Творчество того времени заслуженного художника Украины Сергея Баранника представлено несколькими сериями. Каждая из них интересна не только тем, что является свидетельством прожитого, но и тем, что показывает искания молодого автора. «Техника офорта, к счастью, не претерпела изменений со времен Дюрера и Рембрандта, – считает Сергей Баранник. – Ни одно из достижений современных подходов к печати и тиражированию не может сравниться с волшебством и утонченностью свежего оттиска».

Подлинная ценность

Молодая художница Анастасия Шишкина, оформитель в мари­упольском драматическом театре, сейчас защищает дипломную работу в Харьковской художественной академии дизайна и искусств по специальности станкового графика. Под впечатлением от выставки Анастасия рассуждает о значении офорта: «Мне бы хотелось коснуться аспекта, мало освещенного, но обсуждаемого в среде людей, интересующихся путями развития современного графического искусства. Неоднократно приходилось слышать мнение о том, что современные компьютерные технологии дают полную возможность заменить собой традиционные виды тиражной печатной графики. Парадокс, но офорт, родившийся в конце XVI века на стыке искусства и техники, теперь, в начале XXI столетия оттесненный современными средствами технологического прогресса на обочину художественной жизни, стал уделом интереса немногих чудаков. Эта точка зрения на занятие офортом представляется мне наивной и поверхностной. В современном мире сосуществуют и электронная музыка, и скрипка Страдивари. Уверена, что офорт и его компьютерные имитации отличаются между собой как доспех средневекового рыцаря и его современная копия, исполненная на токарном станке. В мире истинных ценностей офорт занимает выдающееся место и будет вызывать глубокий интерес тех, кому дорого все то, что является подлинным и первоклассным».

 

  


Другие новости выпуска № 22 от 2 марта 2017 года
  • Как развязать «мусорный» узел /
  • На грани остановки /
  • Цена минималки /
  • Минималка – больше, штатов – меньше /
  • «Зеленая экспедиция» в городе /
  • Разумный компромисс / Говорит главред
  • «Чистый подъезд» оказался конкурсом заразительным /
  • За «металлистами» теперь следят /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Бизнес «черных археологов» /
  • Свалки есть только в бедных странах /
  • Приглашение в «Мир детства» /
  • От линии до идеи / Pro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Декоммунизация добралась до 8 Марта / Город традиций с Анастасией Дмитраковой
  • Конфетно-букетный день / Город традиций с Анатасией Дмитраковой
  • Завещание или дарственная? /
  • Игорь Брискин: «Еще в детстве полюбил футбол со страшной силой» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мастер-класс от баскетбольного клуба «Мариуполь» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Украину представит O.Torvald / Город музыки с Еленой Калайтан
  • Хроника песенного конкурса / Город музыки с Еленой Калайтан
  • Исчезающее искусство / Давайте обсудим
  • Городская афиша /

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Как развязать «мусорный» узел
    Стоит ли Мариуполю повторять печальный опыт Львова? Справиться с проблемой сбора и утилизации можно только на государственном уровне, и оттягивать решение вопроса времени уже нет Подробнее...


    Старые оглобли по новой цене
    Стоимость проезда растет быстрее, чем качество услуг: нужны компромиссные решения, уверены горожане Подробнее...


    Энергетический голод – результат блокады
    Из-за дефицита антрацитного угля останавливаются крупные промпредприятия Украины Подробнее...


    Дом для «четвероногого спецназа»
    В Мариуполе открыт современный кинологический комплекс – первый в своем роде в Донецкой области Подробнее...


    Устали от войны, но не сдаемся
    Гостя из Греции поразили глаза детей из поселков вблизи линии разграничения и восхитили сила духа, вера в будущее и сплоченность мариупольцев Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования