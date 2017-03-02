Четверг, 2 марта 2017 года, № 22 Pro-творчество с Николаем Пожогиным

От линии до идеи «В мартене». Виктор Кофанов, бумага, линогравюра.



«Зимний вечер». Сергей Баранник, литография.



«Подсолнухи». Виктор Кофанов, линогравюра.



Выставку графики украинских художников презентовали в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи Шестьдесят восемь графических работ, представленных на нынешней выставке «Мастера ХХ века», трудно назвать ретроспективным показом. Извлеченные на свет из фондов Центра современного искусства имени Архипа Куинджи, эти работы – не срез определенного времени, не рассказ о творчестве того или иного художника, а скорее признание в любви самих мастеров к сотрудникам за их профессионализм, за верность музейному делу. Многие из выставленных работ подарены самими авторами, и в том их еще большая ценность. Офорт, лито- и линогравюры, созданные в 70-е – 80-е годы прошлого столетия, в полной мере отражают и дух той эпохи, и искания самих авторов. Народный художник Украины Владимир Шендель, заслуженный художник Украины Сергей Баранник, заслуженный художник Украины Виктор Кофанов – уже только эти имена способны привлечь к любой выставке широкий интерес. История и география «Донецкому краю повезло: здесь родился, живет и творит уникальный график и живописец Владимир Шендель, – уверена сотрудник центра Светлана Гусева. – Думаю, сегодня не только в Донбассе, но и во всей Украине вряд ли найдется мастер такого уровня, впитавший в себя гигантский пласт отечественной истории и культуры и столь филигранно владеющий такими сложнейшими техниками, как офорт, линогравюра, литография. Почти всегда сюжет, запечатленный художником, связан с каким-либо этапным событием нашей истории, конкретным и узнаваемым географическим местом». С любовью к Мариуполю Заслуженный художник Украины Виктор Кофанов – самый выдающийся график Мариуполя, в мастерской которого до сих пор есть станок для печати. «Офорт – искусство многотрудное, – рассказал заслуженный художник Украины Олег Ковалев. – Казалось бы, зачем так мучиться: резать и шлифовать металл, дышать лаком, кислотой и растворителями, ходить с черными после печати руками, пытаться достичь технического совершенства? Наблюдение за процессом печати, когда автор возится с разными красками, мокрой бумагой, крутит колесо офортного станка, представляя себя, несомненно, капитаном у руля, увлекает и завораживает». В 70-е годы ХХ века Виктор Кофанов овладевает техникой цветного офорта – редкого и сложного способа печатной графики. Серия его работ, посвященная городским мотивам, признана вневременной визитной карточкой Мариуполя. Момент истины Творчество того времени заслуженного художника Украины Сергея Баранника представлено несколькими сериями. Каждая из них интересна не только тем, что является свидетельством прожитого, но и тем, что показывает искания молодого автора. «Техника офорта, к счастью, не претерпела изменений со времен Дюрера и Рембрандта, – считает Сергей Баранник. – Ни одно из достижений современных подходов к печати и тиражированию не может сравниться с волшебством и утонченностью свежего оттиска». Подлинная ценность Молодая художница Анастасия Шишкина, оформитель в мари­упольском драматическом театре, сейчас защищает дипломную работу в Харьковской художественной академии дизайна и искусств по специальности станкового графика. Под впечатлением от выставки Анастасия рассуждает о значении офорта: «Мне бы хотелось коснуться аспекта, мало освещенного, но обсуждаемого в среде людей, интересующихся путями развития современного графического искусства. Неоднократно приходилось слышать мнение о том, что современные компьютерные технологии дают полную возможность заменить собой традиционные виды тиражной печатной графики. Парадокс, но офорт, родившийся в конце XVI века на стыке искусства и техники, теперь, в начале XXI столетия оттесненный современными средствами технологического прогресса на обочину художественной жизни, стал уделом интереса немногих чудаков. Эта точка зрения на занятие офортом представляется мне наивной и поверхностной. В современном мире сосуществуют и электронная музыка, и скрипка Страдивари. Уверена, что офорт и его компьютерные имитации отличаются между собой как доспех средневекового рыцаря и его современная копия, исполненная на токарном станке. В мире истинных ценностей офорт занимает выдающееся место и будет вызывать глубокий интерес тех, кому дорого все то, что является подлинным и первоклассным».