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Вторник, 28 февраля 2017 года, № 21


Стационар – МВД, поликлинику – городу

Фото Евгения Носенко. Каждому – свое. Правоохранители получат ведомственную больницу, местные жители – амбулаторию, а город уйдет от неэффективных расходов.

Реорганизация горбольницы №11 вышла на финишную прямую

Поликлиника горбольницы №11 (бывшая больница железнодорожников) перейдет в ведение Центра первичной медико-санитарной помощи №4, а стационарный корпус лечебного учреждения – сначала горбольнице №9, а впоследствии на баланс МВД – там организуют госпиталь для сотрудников Нацполиции, Нац­гвардии, Погранслужбы и ГСЧС, которые несут службу в Донецкой области. Вопрос реорганизации медучреждения будет рассматриваться в эту пятницу, 3 марта, на сессии Мариупольского гор­совета.

Напомним, в конце декабря 2015 года больница железнодорожников перешла в коммунальную собственность в связи с тем, что профильное министерство отказалось ее финансировать, а через год Мариупольский горсовет дал согласие на передачу горбольницы №11 в государственную собственность, чтобы организовать здесь ведомственную больницу МВД.

Не обошлось и без протестов. Перспектива передачи всего здания силовикам вызвала недовольство как среди персонала больницы, опасавшегося за свои рабочие места, так и среди горожан, которые здесь обслуживались.

Местная власть не отмалчивалась и привела весомые аргументы: горбольницавЂ‚№11 работала в режиме дневного стационара и не была ургентной. По факту ежедневно здесь простаивали десятки койко-мест, нагрузка была в разы меньше, чем в аналогичных многопрофильных медучреждениях.

Принято решение

Как будет проходить реорганизация, рассказал начальник управления здравоохранения Мариупольского горсовета Сергей Данилков.

«Мы пришли к выводу, что город оплачивает объем услуг, который горбольница №11 не предоставляет, то есть стационар не выполняет нормы ни по обороту коек, ни по койко-дням, ни по нагрузке, – констатирует главный медик города Сергей Данилков. – Нецелесообразно содержать одного врача ради обслуживания одного пациента. Когда в пятиместной палате лежат два человека, это означает, что бюджетные средства расходуются неэффективно. В то же время больницу МВД, ранее находившуюся в Донецке, нужно было где-то разместить. Поэтому город предоставил в аренду часть помещений горбольницы №11. Впоследствии была достигнута договоренность о том, чтобы передать стационар больницы на баланс Министерства внутренних дел, которое возьмет на себя финансирование лечебного учреждения».

«Стационарное отделение вместе со штатом планируется присое­динить к горбольнице №9, лишние койко-места сократят, врачам предложим работу в этом либо другом учреждении города», – заверил начальник управления здравоохранения.

Впоследствии вышеупомянутый стационарный корпус будет выведен из структуры горбольницы №9 и передан в ведомство МВД.

Поликлиника горбольницы №11, где обслуживается порядка 11 тыс. человек, останется в коммунальной собственности, на ее базе откроют амбулаторию Центра первичной медико-санитарной помощи №4, здесь по-прежнему будут предоставлять медицинские услуги горожанам.

Встречный интерес

«На первое место мы ставим интересы пациентов, они не теряют ничего», – резюмировал Сергей Данилков.

С передачей стационарного корпуса в ведомство МВД решится проблема медицинского обслуживания правоохранителей, подчерк­нул начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«На подконтрольной территории Донетчины несут службу около 30 тысяч сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, пограничники, при этом в регионе нет ведомственных медицинских учреждений, где бы они могли получить лечение», – отмечает главный полицейский области. По словам Вячеслава Аброськина, люди, которые несут службу и отвечают за жизнь и безопасность граждан в зоне проведения АТО, должны получать медуслуги на достаточно высоком уровне.

 

 

Юлия Франжева  


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