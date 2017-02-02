Вторник, 28 февраля 2017 года, № 21

Мариуполь станет доступнее Депутаты запускают первый этап городской программы «В Мариуполе достаточно много людей нуждаются в элементах доступности. Более 18 тысяч горожан имеют инвалидность – это около 7%, но кроме лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата есть еще маломобильные группы населения, которые так или иначе ограничены в передвижении: это дети в колясках, люди пожилого возраста, травмированные, а также слабовидящие и слабослышащие», – отмечает заместитель начальника отдела по гуманитарным вопросам ­Мариупольского горсовета Юлия Прилипина, анонсируя важность рассмотрения 3 марта на сессии горсовета городской целевой программы «Доступный Мариуполь» на 2017-2021 годы. Проект документа был представлен на заседаниях депутатских комиссий и обсуждался в рамках формирования стратегии развития Мариуполя, в него вошли предложения и пожелания людей с инвалидностью, а также представителей общественности. Что предлагается? Одно из направлений – установка мелких элементов доступности, включая красные полосы на ступенях, таблички шрифтом Брайля, кнопку вызова для колясочников, светозвуковые маячки на дверях. Второе – установка специализированных детских и спортивных площадок, модернизация транспортной сети и мест для передвижения людей с инвалидностью, которая включает в себя оснащение светофоров звуковыми датчиками, укладку тактильной плитки на тротуарах, а также услуги социального такси, оборудованного подъемниками. Третье направление – формирование доступной среды для получения социальных услуг. Четвертое – создание условий для развития культурной жизни, в частности в библиотеках будут оборудованы специальные места для слабовидящих. Решается вопрос сопровождения субтитрами городских передач на всех телеканалах. Пожелание от представителей общественности – открытие мастерской для ремонта средств реабилитации, центра поддерживаемого проживания и реабилитационного центра для людей с инвалидностью, эти мероприятия планируется реализовать до 2021 года. Не много и не мало Что из вышеперечисленного удастся реализовать в 2017 году, так это строительство детских и спортивных площадок по одиннадцати адресам, а также установку стационарных пандусов на семи объектах, организацию работы социального такси, оборудование библиотек техническими средствами для слабовидящих, приобретение платформ для подъема и спуска колясочников при посадке-высадке в железнодорожных вагонах. На реализацию данных мероприятий в текущем году планируют выделить до 5 млн грн. Мы вышли на связь с тремя представителями общественных организаций, подававших свои предложения для включения в проект программы, но никто из них на тот момент еще не успел ознакомиться с окончательным вариантом документа, который выносится на сессию. Председатель Союза молодых инвалидов «Луч света» и соучредитель организации «Украинские журналисты с инвалидностью» Елена Молоданова основными проблемами в плане организации доступности считает отсутствие пандусов и туалетных комнат, приспособленных для колясочников, нехватку подъем­ников или ступенькоходов. «Было бы неплохо оборудовать вузы внешними лифтами. Коляска для спуска в воду на пляже для инвалидов также была бы не лишней. Хотелось бы, чтобы в городе был бассейн для реабилитации и поддержки здоровья людей с нарушениями опорно-двигательной системы. Маркирование желтым цветом пешеходных переходов и ступенек в общественных местах облегчило бы жизнь слабовидящим, а лучше было бы организовать еще и службу сопровождения для одиноких и маломобильных людей», – отмечает Елена Молоданова. Председатель общественной организации «С нами добрые сердца», депутат Мариупольского горсовета Нина Павлюк настаивает на закупке переносных пандусов для жителей многоэтажек, где по техническим причинам невозможно установить откидные аналоги. «Не знаю, включено ли мое предложение в проект, но это очень важный вопрос, люди на колясках не должны быть ограничены в передвижении», – подчеркнула депутат. Юлия Франжева