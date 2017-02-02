Вторник, 28 февраля 2017 года, № 21

Старые оглобли по новой цене В ожидании коммунольного транспорта. Маршрутки, курсирующие по городу, абсолютно не приспособлены для людей в инвалидных колясках.



Стоимость проезда растет быстрее, чем качество услуг: нужны компромиссные решения, уверены горожане С 1 апреля стоимость проезда в коммунальном транспорте вновь вырастет. Вначале предполагалось, что для троллейбусов, трамваев и автобусов ТТУ с 1 марта она составит 2,5 и 3,5 гривны, авЂ‚ вот коммерческие маршрутки вполне могут поднять цену и до 5-6 гривен. Именно этот вопрос вчера обсуждали на очередном заседании исполкома Мари­упольского горсовета. в итоге удалось лишь перенести на месяц рост тарифов, причем выше, чем ожидалось: 3,5 – 4 гривны в транспорте МТТУ и 5 гривен – в маршрутках. Накануне рассмотрения вопроса, в минувшее воскресенье, местные активисты, представители Совета общественных организаций Мариуполя Дмитрий Забавин и Даниил Чуфаров побывали в МТТУ, а паралимпиец Александр Комаров в прямом смысле слова провел эксперимент на себе, попытавшись проехать в коммунальном и частном транспорте. «Мы задались целью исследовать развитие городского транспорта, а также проверить другой немаловажный вопрос: насколько мариупольский транспорт доступен для людей с инвалидностью и малоподвижных групп населения», – отмечает Дмитрий Забавин. Проверено на себе Несколько недель назад на городские маршруты вышли 15 новеньких низкопольных автобусов марки «МАЗ», а также отремонтированные троллейбусы. Весь этот транспорт обеспечивает необходимый комфорт передвижения не только для среднестатистическихвЂ‚горожан, но и для людей с инвалидностью. Здесь есть выдвижные пандусы для колясочников, а также звуковое оповещение для людей с нарушением зрения. Насколько готов мариупольский транспорт к перевозке людей с инвалидностью, тестировали знаменитые мариупольские спортсмены-паралимпийцы Даниил Чуфаров и Александр Комаров. «Раньше приходилось ездить на такси. Здесь же все удобно, на новом автобусе маршрута №15а предусмотрено все: когда открывается пандус, сам автобус даже немного наклоняется, чтобы человеку на коляске было проще заехать. Что смущает, так это то, что все довольно гладко, когда салон пустой, а вот если в нем будет много людей, уже так легко не заедешь», – делится впечатлениями паралимпиец Александр Комаров. А вот Даниилу Чуфарову, у которого проблемы со зрением, очень понравилась возможность звукового оповещения в коммунальном транспорте, ведь это удобно не только для людей со слабым зрением, но и для всех рядовых мариупольцев. «За то, чтобы подобные звуковые системы появились в городском транспорте, мы бьемся уже не один год. Новая техника оснащена динамиками, а вот весь остальной транспорт по-прежнему нет. Сегодня мы увидели, как все это работает на «показательных выступлениях», будем надеяться, что так же хорошо все будет и на практике. Ведь, помимо наличия самих систем, важно, чтобы сами люди помогали или, по крайней мере, не мешали передвижению людей с инвалидностью, чтобы водитель мог спокойно вый­ти и откинуть пандус, не слушая в это время недовольств пассажиров», – говорит Даниил Чуфаров. Маршрутки не спешат меняться Работу по улучшению доступности муниципального тран­спорта гости оценили очень высоко, а вот с маршрутным, к сожалению, никаких изменений пока не происходит. «Действительно, наши маршрутки недостаточно приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. На тот момент, когда приобреталось большинство «Богданов», их просто не производили низкопольными. Потому наши маршрутки не подходят для установки пандусов», – говорит руководитель «Мариупольавто» Георгий Каплан. На сегодняшний день покупка новой техники мариупольским предпринимателям просто не по карману – новый автобус «Богдан» стоит приблизительно 1,3 млн грн. Соответственно, пока владельцы маршрутного транспорта не приведут свои машины в надлежащее состояние, ни о каком повышении стоимости проезда не может быть и речи, считает Дмитрий Забавин. «Мы объективно стараемся изучить состояние городского транспорта, и тут я сразу могу сказать, что тот аргументированный тариф около 17 гривен, который нам озвучили предприниматели – владельцы маршрутных такси, не имеет ничего общего с реальностью. Если, обследуя муниципальный транспорт, мы реально видим прогресс и улучшение, то частники ничего подобного не предлагают», – отметил Забавин. Сегодня мариупольские маршрутки находятся в ужасном состоянии. А о том, чтобы приспособить их для передвижения людей с инвалидностью, частники, похоже, вообще не задумывались. В двери микроавтобуса человек на инвалидной коляске пройти не сможет. Не удалось это сделать и Александру Комарову, у которого коляска сделана по спецзаказу и примерно на 10 сантиметров уже стандартных моделей. На сегодняшний день кредит доверия мариупольские перевозчики практически исчерпали. «Мы хотим обратить внимание городского головы и властей Мариуполя на то, что, прежде чем повышать тарифы на проезд, необходимо исправить существующие недоработки», – говорит Дмитрий Забавин. Общественники планируют заниматься изучением транспорта в течение месяца, свои комментарии и фотографии присылайте на страницу Facebook Дмитрия Забавина. В свою очередь, он, как член исполкома, планировал добиваться того, чтобы, если подорожание проезда все-таки будет утверждено, проходило оно как минимум в три этапа и началось с 1 апреля, а не с 1 марта. Дату изменения тарифа проезда оттянуть удалось, а вот повышение – нет. Владимир Щербаков