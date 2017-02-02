Повышение коснется муниципального транспорта: автобусов, а также троллейбусов и трамваев МТТУ. Увеличение стоимости проезда планируется в два этапа: первое подорожание – с 1 апреля, стоимость проезда в электротранспорте составит 3,5 грн, в муниципальных автобусах 4 грн. Следующий этап подорожания – с 1 августа: с этого момента проезд в электротранспорте в городе будет стоить 4 грн, а в коммунальных автобусах – 5 грн. По словам директора департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василия Клата, это вынужденный шаг, однако без него обойтись не удастся, иначе городской транспортной системе грозит вымирание. Дотации из бюджета не могут полностью покрыть все расходы, а себестоимость проезда в троллейбусах и трамваях уже сегодня превышает 6,70 гривны.

Подорожание не минует и маршрутные такси, и тоже пройдет в два этапа. Только вот даты и суммы будут несколько иными: с 1 апреля маршрутное такси обойдется мариупольцам в 5 грн, а уже с 1 сентября этого года – все 6 гривен.