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Вторник, 28 февраля 2017 года, № 21


Все-таки подорожает

Тариф на проезд обуздали на месяц,но с апреля он начнет расти

Повышение коснется муниципального транспорта: автобусов, а также троллейбусов и трамваев МТТУ. Увеличение стоимости проезда планируется в два этапа: первое подорожание – с 1 апреля, стоимость проезда в электротранспорте составит 3,5 грн, в муниципальных автобусах 4 грн. Следующий этап подорожания – с 1 августа: с этого момента проезд в электротранспорте в городе будет стоить 4 грн, а в коммунальных автобусах – 5 грн. По словам директора департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василия Клата, это вынужденный шаг, однако без него обойтись не удастся, иначе городской транспортной системе грозит вымирание. Дотации из бюджета не могут полностью покрыть все расходы, а себестоимость проезда в троллейбусах и трамваях уже сегодня превышает 6,70 гривны.

Подорожание не минует и маршрутные такси, и тоже пройдет в два этапа. Только вот даты и суммы будут несколько иными: с 1 апреля маршрутное такси обойдется мариупольцам в 5 грн, а уже с 1 сентября этого года – все 6 гривен.

Стоит отметить, что цена на проезд в маршрутках не повышалась в Мариуполе с 2014 года, и за это время и топливо, и горюче-смазочные материалы, и запчасти, а также минимальная заработная плата возросли как минимум в два раза. Потому, по мнению предпринимателей-перевозчиков, ждать дальше уже не было никакой возможности. Единственное, о чем возник спор на заседании исполкома, это условие, что с увеличением стоимости проезда перевозчики должны всерьез задуматься о повышении качества оказываемых услуг, а также повышении уровня комфорта для горожан, которые пользуются маршрутками. Пока ни одно из подобных обещаний выполнено не было, а ведь давали их предприниматели каждый раз, когда повышался проезд.

Владимир Щербаков  


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