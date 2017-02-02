Масленая неделя в Мариуполе завершилась масштабными гуляньями, всеобщим весельем и ожиданием скорого тепла! Город «Разгуляй» на площади Свободы в субботу встречал мариупольцев традиционными забавами, конкурсами и вкусными угощениями. Дождь и хмурое небо совсем не причина отказываться от веселья, что и доказали жители нашего города. На праздновании каждый мог найти себе развлечение по душе – от малышей и молодежи до взрослых и пожилых пар, пришедших на проводы зимы.

На широкую ногу…

«Как только закончились новогодние праздники, началась подготовка к Масленице. Программа гуляний получилась очень масштабной. Задача была в том, чтобы создать локации для разных возрастов, чтобы каждый смог найти здесь то, что ему по душе», – рассказывает Мария Кутнякова, заведующая информационным отделом Дворца культуры «Молодежный». По ее словам, в подготовке к празднованию Масленицы принимало участие более 30 различных организаций города – культурных, спортивных и других.

Среди них и команда общественного молодежного движения «ZAходи», оказавшая помощь в организации фотозон и установке декораций: «Было очень весело, на празднование действительно пришло много людей. Порадовала работа интересных локаций, несмотря на дождь. Нужная атмосфера, улыбки, смех – очень здорово! Достойные проводы зимы», – рассказывает глава движения «ZAходи» Юрий Давыденко.

Город «Разгуляй» был полон угощений – различной выпечки, напитков и, конечно же, блинов с начинками на любой вкус. Встречались даже блины разных цветов, поднимающие настроение одним своим видом. Самые смелые могли попытать силы и самостоятельно приготовить круглолицый блин прямо на площади, отведав его потом прямо с пылу с жару.

Посетив Казачий хутор, мари­упольцы попробовали блюда полевой кухни, предоставленной Украинским реестровым казачеством и военными. Звучали народные песни, зазывания ведущих и веселый смех детей, которым на праздновании уделили много внимания. Для самых маленьких подготовили целую развлекательную программу с ростовыми куклами, аниматорами, театрализованным детским уголком и мастер-классами.

В соответствии с традициями масленых гуляний мариупольцам предложили пройти испытание на силу, ловкость и внимательность в спортивных эстафетах. На катке провели соревнования «Скользкие старты», где каждый мог немного побыть хоккеистом и получить ценные призы.

Погода все же внесла коррективы в празднование: не состоялось запланированное файер-шоу с традиционным поджиганием чучела – дождь в тот день как будто решил идти наперекор проводам Масленицы и лил все сильнее.

…и на ура

Кто под зонтиком, а кто прямо под моросящим дождем, но каждый получил массу положительных эмоций от проводов зимы и Города «Разгуляй».

Анастасия Трушина, пришедшая на праздник с шестилетним сыном, поделилась своими впечатлениями: «Вначале сомневалась, идти ли на площадь Свободы, ведь по прогнозу весь день – дождливый. Уговорил меня сын, и не напрасно, ведь здесь действительно очень весело, давно не было таких масштабных гуляний. Праздник провели на ура!» Сын Анастасии, маленький Марк, рассказывает, что любит Масленицу за угощения – мама и бабушка всегда пекут очень вкусные блины. На празднике ему больше всего понравилось театрализованное представление, организованное специально для детей.

А пенсионер Иван Трофимович особо отметил необычные блины с вкуснейшими начинками: «Я таких в жизни не ел!» И по-доброму подмигнул своей жене: «А вот моя Наталья Ивановна таких не делает! Теперь пусть учится так печь и радует старика. Но уже после поста...»