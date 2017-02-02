С 2017 года украинский Минздрав вводит так называемую реимбурсацию – возмещение пациентам стоимости лекарств. В прошлом в нашей стране уже работали подобные пилотные проекты, но они были неэффективны и провалились. Еще осенью 2016 года премьер Владимир Гройсман заявлял: «В самом скором времени правительство примет необходимые постановления, которые обеспечат гражданам возмещение за лекарственные препараты».

По проекту Кабмина, деньги за лекарственные препараты будут возвращать людям с сердечно-­сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и астмой. Для таких пациентов хотят сделать бесплатными 93 препарата. Получить их можно будет в аптеках и только по рецепту врача на специальном бланке. Но, по мнению экспертов, могут возникнуть сложности в финансировании программы. Связано это с тем, что в Украине нет реестра пациентов и точно неизвестно, сколько средств нужно выделять на реимбурсацию. Нет пока финального проекта реимбурсации и в Минздраве.

Возможный провал

Компенсацию больным стоимости медикаментов в Украине пытались внедрить уже дважды: в 2012-м для гипертоников и в 2014-м для диабетиков. Но опыт не удался из-за того, что не было должного финансирования и реестра пациентов. Из-за неэффективного управления аптеки не получали вовремя компенсацию, да и украинцы не обращались за рецептами, не понимая, как работает система. С некоторыми аптеками государство не до конца рассчиталось и до сегодняшнего дня.

По словам заведующего отделом лекарственного обеспечения Мариупольского горздравотдела Алексея Гранковского, в нынешнем году город обязательно присоединится к программе реимбурсации, в процессе находится заключение договоров между аптеками и медучреждениями. При этом лекарства напрямую будут распределяться по медицинским учреждениям. В данный момент по сходным программам прошлого года мариупольскими медиками еще не полностью «выбраны» препараты инсулиновой группы. Только по завершении этого процесса можно перейти на новый этап проекта.

Аптекари волнуются