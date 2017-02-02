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Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20


Лекарства могут стать бесплатными

В Украине хотят вернуться к программам компенсации стоимости медикаментов

С 2017 года украинский Минздрав вводит так называемую реимбурсацию – возмещение пациентам стоимости лекарств. В прошлом в нашей стране уже работали подобные пилотные проекты, но они были неэффективны и провалились. Еще осенью 2016 года премьер Владимир Гройсман заявлял: «В самом скором времени правительство примет необходимые постановления, которые обеспечат гражданам возмещение за лекарственные препараты».

По проекту Кабмина, деньги за лекарственные препараты будут возвращать людям с сердечно-­сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и астмой. Для таких пациентов хотят сделать бесплатными 93 препарата. Получить их можно будет в аптеках и только по рецепту врача на специальном бланке. Но, по мнению экспертов, могут возникнуть сложности в финансировании программы. Связано это с тем, что в Украине нет реестра пациентов и точно неизвестно, сколько средств нужно выделять на реимбурсацию. Нет пока финального проекта реимбурсации и в Минздраве. 

Возможный провал

Компенсацию больным стоимости медикаментов в Украине пытались внедрить уже дважды: в 2012-м для гипертоников и в 2014-м для диабетиков. Но опыт не удался из-за того, что не было должного финансирования и реестра пациентов. Из-за неэффективного управления аптеки не получали вовремя компенсацию, да и украинцы не обращались за рецептами, не понимая, как работает система. С некоторыми аптеками государство не до конца рассчиталось и до сегодняшнего дня.

По словам заведующего отделом лекарственного обеспечения Мариупольского горздравотдела Алексея Гранковского, в нынешнем году город обязательно присоединится к программе реимбурсации, в процессе находится заключение договоров между аптеками и медучреждениями. При этом лекарства напрямую будут распределяться по медицинским учреждениям. В данный момент по сходным программам прошлого года мариупольскими медиками еще не полностью «выбраны» препараты инсулиновой группы. Только по завершении этого процесса можно перейти на новый этап проекта.

Аптекари волнуются

Невзирая на прошлые неудачи, фармацевты готовы принять участие в программе, но по открытым и понятным правилам. Согласно проекту постановления Кабмина, аптеки будут получать деньги из бюджета на протяжении 15 дней после составления отчета. Для того чтобы реимбурсация заработала, Кабинету министров осталось принять окончательный вариант программы и найти средства на ее реализацию. Между тем фармацевты уже бьют тревогу и заявляют об угрозе для их бизнеса: все препараты аптекари должны покупать за собственные средства, при этом неизвестно, когда поступит компенсация от государства.

Владимир Щербаков  


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