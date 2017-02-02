Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20





Создаем сильную громаду

Мариупольцам рассказали, как взаимодействовать с местной властью

Оценить открытость местной власти и рассказать горожанам о возможностях взаимодействия с депутатами в Мариуполь из Киева приехал опытный юрист, региональный представитель общественной организации «Сильные громады» Андрей Грудкин. По его мнению, у горожан есть три мощных инструмента, которыми они почему-то активно не пользуются: местная инициатива, электронные петиции и общественные слушания.

Это уже третий семинар от «Сильных громад»: на первом приглашенные эксперты объясняли важность процесса децентрализации для местных общин, на втором, прошедшем в Сартане и Никольском, говорили о правах и обязанностяхвЂ‚новоиспеченныхвЂ‚старост в селах. А на последнем, который состоялся на этой неделе в Фонде развития Мариуполя, знакомили горожан с инструментами влияния на решения муниципалитета.

«У вас прекрасно реализована возможность подачи электронных петиций, но почему-то ни одна из них не привела к конкретным действиям местной власти. Хотя многие из них набирали 250 голосов, их авторы удостоились лишь коротких отписок с объяснениями, почему невозможно поддержать ту или иную петицию», – подчеркнул Андрей Грудкин.

Директор департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета Оксана Гринько объяснила гостю, что чиновниками рассматриваются все петиции, но большинство из них не имеют никаких конкретных предложений, а всего лишь пропагандируют чьи-то политическиевЂ‚взгляды.вЂ‚«Петиции, которые содержат рациональное звено, берутся в работу. Например, нашему департаменту понравилась идея создания в городе "тропы здоровья"», – рассказала Оксана Гринько.

Затрагивали и вопрос утверждения устава громады. «Он находится в процессевЂ‚разработки, в прошлом году была создана рабочая группа. Чтобы документ получился полным и продуманным, требуется время. К сожалению, мариупольцы практически не принимают участия в его создании», – объяснила начальник отдела по работе с административными правонарушениями юридического департамента Мариупольского городского совета Юлия Тончак.

На семинар пришли депутаты, отдельные представители общественности и исполнительных структур местной власти.

Татьяна Мацкова