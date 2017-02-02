Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20

Молодому предприятию – молодую энергию Фото Евгения Носенко: Требуются специалисты. Михаил Рубцов вместе с руководителями учебных заведений профессионально-технического образования обсудил возможности, которые открывает сотрудничество.



Производству необходимы квалифицированные кадры, выпускникам – рабочие места. Что нужно, чтобы стороны нашли друг друга? Именно об этом говорили на круглом столе, который состоялся в минувшую среду в Приазовском государственном техническом университете с участием генерального директора «Метинвест-Промсервиса» Михаила Рубцова и руководителей десяти колледжей, техникумов, лицеев и училищ, которые входят в ПГТУ.­ Тема встречи – «Перспективное развитие партнерских отношений предприятия и учебных учреждений города Мариуполя». Рынок труда диктует Проректор ПГТУ Александр Чейлях, приветствуя собравшихся, отметил, что встреча проходит по инициативе «Метинвест-Промсервиса» и имеет большое значение для города. Поскольку призвана повысить эффективность взаимодействия между новым, растущим промышленным предприятием и учебными заведениями, которые готовят специалистов по необходимым для него профессиям. «Наш университет имеет богатый опыт такого сотрудничества, - подчеркнул Александр Чейлях. – Ведь мы уже более десяти лет осуществляем инновационный образовательный проект с комбинатом «Азовсталь» – «Школа – вуз – комбинат». С меткомбинатом имени Ильича у нас была «Ильичевская перспектива», а сейчас - ее современная версия «Шаг в будущее». Совместно с Мариупольским морским торговым портом реализовывали «Фарватер успеха». В рамках этих проектов мы уже подготовили сотни выпускников, отслеживаем, как складывается их профессиональная судьба, как они растут, строят свою карьеру. В общем, наработки есть, а опыт показывает, что объединение усилий дает хороший ­эффект». Особенности роста Генеральный директор «Метинвест-Промсервиса» Михаил Рубцов отметил, что это первая широкая встреча с руководителями средних специальных учебных заведений и на нее возлагаются большие надежды: «"Метинвест-Промсервис" - предприятие молодое и быстро растущее. На прошлой неделе было принято решение об открытии еще одной нашей площадки на базе «Запорожстали», ведь в этом городе есть такие активы, как «Запорожкокс» и «Запорожогнеупор», которые мы также будем обслуживать. В соответствии с задачами на 2017 год мы расширяем свое присутствие и увеличиваем численность. Так, за счет выполнения более полного спектра технического обслуживания на меткомбинатах имени Ильича и «Азовсталь» только в Мариуполе у нас прибавится от одной до полутора тысяч сотрудников. Около тысячи – в Запорожье, порядка двух-двух с половиной – в Кривом Роге. Задачи серьезные, однако при формировании штата мы неожиданно для себя столкнулись с проблемой нехватки квалифицированного персонала ремонтной направленности. Выход прост: нужно готовить молодых специалистов, создавать правильные, комфортные условия для того, чтобы люди выбирали ремонтные профессии, получали образование, приходили к нам на предприятие, реализовывали себя на практике. Надеюсь, наша совместная работа принесет свои плоды и первый из них – выпуск, который состоится весной». От общего к частному Ныне штат Промсервиса – около шести тысяч человек. Не трудно подсчитать, что к концу года численность может увеличиться чуть ли не вдвое. А значит, вопрос привлечения квалифицированных кадров чрезвычайно актуален. Оживленно делились своими проблемами и представители учебных учреждений. Общая для всех – организация качественной практики на предприятии. Коснулись также вопроса нехватки реальных, взятых не из Интернета тем для дипломных и магистерских проектов. Александр Чейлях особо подчеркнул, что, работая над ними, выпускники могут решать реальные задачи для предприятия. Для этих же целей стоит использовать и потенциал ученых ПГТУ: 59 профессоров, 240 кандидатов наук и доцентов. Говорили и о частных бедах. Так, Елена Саврова, директор Мариупольского профессионального лицея, рассказала, что желающих учиться часто останавливают транспортные проблемы. Евгений Кривошеенко из Мариупольского машиностроительного колледжа эмоционально заявил, что больше, чем трудоустройство и практика, его волнует протекающая крыша. Заместитель директора электромеханического техникума Сергей Свинарчук заметил, что хорошим стимулом для практикантов была бы хоть небольшая зарплата. А руководитель Мариупольского колледжа Александр Святный подчеркнул, что качественная подготовка сварщиков напрямую зависит от возможности перехода на новые, инверторные источники энергии, для чего нужны более 300 тыс. грн. В общем, разговор состоялся откровенный и полезный. Стороны друг друга услышали и готовы активно сотрудничать.

Светлана Кузминская