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Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20


На слуху: значимые события недели

Авдеевка снова без воды

В Авдеевке 24 февраля опять прекращено водоснабжение из-за попадания снаряда в Донецкую фильтровальную станцию. «Авдеевка.

Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище.

Город снова без воды», – сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

В Нидерландах ратифицировали соглашение об ассоциации

Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала соглашение об ассоциации с Украиной. Сообщается, что за его ратификацию отдали свои голоса 89 из 150 депутатов палаты, 55 высказались против. Затем должна проголосовать верхняя палата (сенат). После этого ратификационные грамоты должны передать на подпись королю и затем отправить в Брюссель.

Успех БТР «Фантом»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский беспилотный БТР «Фантом» вошел в число пяти лучших экспонатов выставки вооружений IDEX-2017 в ОАЭ. «Авторитетное аналитическое издание Defence Blog назвало отечественный беспилотный мини-бронетранспортер наиболее интересной современной боевой машиной. Украинское – лучшее!» – написал Порошенко в Facebook.

«Похищение» нардепа Гончаренко

23 февраля появилась информация о похищении народного депутата Украины от БПП Алексея Гончаренко. Позже в прокуратуре Одесской области сообщили, что Гончаренко находится в безопасности. Затем в СБУ заявили, что в ведомстве заранее получили информацию о подготовке преступления и сделали инсценировку похищения с целью получить доказательства.

В Мариуполе открыт кинологический центр

Он создан по инициативе начальника ГУ НП в Донецкой области Вячеслава Аброськина и при поддержке меткомбината имени Ильича и городских властей. Центр возведен в рекордные сроки, всего за три месяца, и рассчитан на 24 собаки. На сегодняшний день их десять. Они специализируются по разным направлениям: поиск оружия и взрывчатки, выявление наркотических веществ, есть собаки-следопыты.

  


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