Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20

На слуху: значимые события недели Авдеевка снова без воды В Авдеевке 24 февраля опять прекращено водоснабжение из-за попадания снаряда в Донецкую фильтровальную станцию. «Авдеевка. Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище. Город снова без воды», – сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко. В Нидерландах ратифицировали соглашение об ассоциации Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала соглашение об ассоциации с Украиной. Сообщается, что за его ратификацию отдали свои голоса 89 из 150 депутатов палаты, 55 высказались против. Затем должна проголосовать верхняя палата (сенат). После этого ратификационные грамоты должны передать на подпись королю и затем отправить в Брюссель. Успех БТР «Фантом» Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский беспилотный БТР «Фантом» вошел в число пяти лучших экспонатов выставки вооружений IDEX-2017 в ОАЭ. «Авторитетное аналитическое издание Defence Blog назвало отечественный беспилотный мини-бронетранспортер наиболее интересной современной боевой машиной. Украинское – лучшее!» – написал Порошенко в Facebook. «Похищение» нардепа Гончаренко 23 февраля появилась информация о похищении народного депутата Украины от БПП Алексея Гончаренко. Позже в прокуратуре Одесской области сообщили, что Гончаренко находится в безопасности. Затем в СБУ заявили, что в ведомстве заранее получили информацию о подготовке преступления и сделали инсценировку похищения с целью получить доказательства. В Мариуполе открыт кинологический центр Он создан по инициативе начальника ГУ НП в Донецкой области Вячеслава Аброськина и при поддержке меткомбината имени Ильича и городских властей. Центр возведен в рекордные сроки, всего за три месяца, и рассчитан на 24 собаки. На сегодняшний день их десять. Они специализируются по разным направлениям: поиск оружия и взрывчатки, выявление наркотических веществ, есть собаки-следопыты.