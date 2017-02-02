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Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20


Как в сериале

Горожане продолжают называть детей редкими именами

Некоторые пары еще задолго до появления на свет малыша знают, как его назовут, другие же терзаются этим вопросом до выписки из роддома.

Современные родители стараются подобрать малышу редкое имя, при этом не всегда задумываясь, что оно должно сочетаться с отчеством и фамилией. И если раньше ребенка называли в честь близких родственников, то сегодня, по словам директора городского Дворца бракосочетания Ирины Яременко, балом правит «его величество» телевизор. Если быть точнее, то телесериалы, а еще точнее – турецкие. По информации госрегистраторов, сейчас среди мужских имен наиболее популярны Камран, Тигран, Дамир, Амур, Феликс, Юсеф, Рустам, Булат, Елисей и даже Бахтияр – в общем, имена для нашего региона не совсем традиционные. А что же у девочек? Николь, Мадонна, Эмилия, Зорина, Доминика, Ясмина и даже Вирсавия. В последнее время все большую популярность набирают двойные имена, по типу Елизавета-Николь или Марк-Андре.

При этом сами работники регистрационной службы не советуют называть детей «телеименами»: «Считаю, что давать дочери или сыну имя из телевизора категорически нельзя. Мода на них крайне скоротечна, а потому лучше подобрать более традиционное и благозвучное имя. Ведь это самый первый подарок от родителей, который получает ребенок после рождения», – считает Ирина Яременко.

По данным мариупольского управления статистики, в 2016 году в нашем городе появились на свет 5129 малышей, что на 935 человек больше, чем в 2015-м. Связано это с тем, что многие родители с неподконтрольных территорий стремятся приехать рожать в Украину, чтобы их ребенок имел именно украинское гражданство.

Владимир Щербаков  


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